Подмосковье приняло участие в конференции по соблюдению прав человека в СИЗО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Межрегиональная конференция «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции» состоялась в Москве, участие в её работе приняла омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба подмосковного уполномоченного по правам человека.
Ирина Фаевская отметила, что тема, поднятая на конференции, не теряет актуальности.
Она подчеркнула, что ни одно из поступивших обращений не остаётся без внимания.
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«В прошлом году ко мне поступило почти 6% обращений (из СИЗО — прим. ред.), большинство из которых связаны с качеством медицинской помощи в изоляторах и условиями содержания. И в этом году нет тенденции к снижению таких обращений», — сказала омбудсмен Подмосковья.
Она подчеркнула, что ни одно из поступивших обращений не остаётся без внимания.
«Я и мои сотрудники по необходимости выезжаем, чтобы разобраться в ситуации на месте», — добавила Фаевская.Конференция проводилась 18-19 июня, на ней были представлены различные практики защиты прав человека в условиях изоляции.
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Лев Каштанов