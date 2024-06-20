Подмосковье приняло участие в конференции по соблюдению прав человека в СИЗО

«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — удобный формат мероприятия, где ребята могут встретиться с известными людьми. На паблик-токах они могут через живой диалог поговорить о геополитике, СВО, патриотизме и герое в наши дни.Отец Павел, с которым встретились ребята, популярен среди молодежи. Встреча получилась искренней. Ребята пришли на встречу более 1000 человек и провели время интересно, — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

