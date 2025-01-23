Подмосковье сохранило позиции в числе лидеров рейтинга АСИ по качеству жизни

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Московская область вновь вошла в топ-10 рейтинга Агентства стратегических инициатив по качеству жизни, сохранив прошлогоднюю шестую позицию. Новый рейтинг за 2024 год на заседании наблюдательного совета АСИ, который возглавляет президент Владимир Путин, обнародовала глава агентства Светлана Чупшева.
«Москва и Санкт-Петербург сохранили свои лидирующие позиции, обойдя другие регионы России. Третьим стал Татарстан, поднявшийся на две позиции», – отметила Чупшева.В десятку лучших также включены Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области, а также Башкортостан.
Фото: asi.ru
Рейтинг был разработан АСИ в 2020 году по инициативе президента России. Он направлен на оценку усилий региональных властей в создании комфортной среды для жизни граждан. Список позволяет оценить общую удовлетворённость населения социальной сферой и условиями жизни в регионах.
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