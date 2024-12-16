​Подмосковье стало лидером по ремонту систем газоснабжения в домах

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В уходящем году в Подмосковье были обновлены коммуникации систем газоснабжения в 909 многоквартирных домах по программе капремонта. Реализацией проектов занимался Фонд капитального ремонта Московской области, который вывел регион в лидеры по объёмам капремонта газовых систем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Регион поддерживает лидирующие позиции в модернизации систем газоснабжения. Современные решения позволили повысить в текущем году безопасность более чем 900 домов. В числе таких решений – установка автоматических систем контроля загазованности и использование передового оборудования. В 2025 году программа продолжится. Планируется отремонтировать газовые системы ещё в более чем 500 многоквартирных домах Подмосковья», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Московская область первой из регионов России начала комплексное обновление систем газоснабжения в рамках программы капремонта. С 2016 года в регионе модернизировали оборудование 3,1 тыс. многоквартирных домов.
Нововведением стало обязательное оснащение квартир системой автоматического контроля загазованности, включающей датчики и защитные краны с тремя степенями защиты. Это предотвращает случайное открытие, утечку и взрыв газа. Устройства способны отслеживать утечку, сводя к минимуму риск несчастных случаев.
С планами и сроками обновления внутриквартирного газового оборудования можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».
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Лора Луганская