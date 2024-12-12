Юные мытищинцы вошли в число лидеров областной олимпиады PRO ЖКХ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Представители Мытищ оказались в числе победителей и призеров областной олимпиады PRO ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первая Московская областная олимпиада проводилась в рамках образовательного проекта PRO ЖКХ. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Доме правительства Московской области.
В испытаниях участвовали более 7 тыс. школьников со всего Подмосковья. Ребята должны были выполнить тестовые и творческие задания. Лучшими были признаны работы, показавшие высокий уровень знаний в области жилищной и финансовой грамотности, креативный подход.
Несмотря на серьезную конкуренцию, мытищинцам удалось выйти в лидеры. Вероника Ерохина заняла первое место, Анастасия Бушуева и Анастасия Суркова – четвёртое.
PRO ЖКХ – уникальный образовательный проект, который более 6 лет реализуют в Подмосковье. За это время на его площадке прошли обучение порядка 9 тыс. школьников и студентов более чем 300 учебных учреждений.
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В испытаниях участвовали более 7 тыс. школьников со всего Подмосковья. Ребята должны были выполнить тестовые и творческие задания. Лучшими были признаны работы, показавшие высокий уровень знаний в области жилищной и финансовой грамотности, креативный подход.
Несмотря на серьезную конкуренцию, мытищинцам удалось выйти в лидеры. Вероника Ерохина заняла первое место, Анастасия Бушуева и Анастасия Суркова – четвёртое.
«Олимпиада показала, как важно передавать молодому поколению знания о жилищной и финансовой грамотности. Эти навыки помогут им в реальной жизни. Мы гордимся нашими школьниками, которые проявили интерес и стремление к новым знаниям. PRO ЖКХ – это наш вклад в будущее Подмосковья», – сказала на церемонии первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.Победителю и призёрам вручили дипломы, гаджеты для учебы и подарочные сертификаты в книжный магазин.
PRO ЖКХ – уникальный образовательный проект, который более 6 лет реализуют в Подмосковье. За это время на его площадке прошли обучение порядка 9 тыс. школьников и студентов более чем 300 учебных учреждений.
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Лора Луганская