Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковье стало лидером России по замене газовых систем в домах

Подмосковье стало лидером России по замене газовых систем в домах

18 сентября 2024, 10:56

Видео: МинЖКХ МО

Оригинал
Системы газоснабжения обновляют в домах Московской области в рамках капитального ремонта, по объёму выполненных работ региона занял лидирующее положение в стране, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Важность этой работы отметил глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.

«Модернизация систем газоснабжения в Московской области — это не только повышение качества инфраструктуры, но и обеспечение безопасности каждой семьи. Установка устройств автоматического контроля загазованности является значимым шагом к созданию современных и безопасных условий проживания», — сказал министр.


Он добавил, что до конца 2025 года системами автоматического контроля загазованности будут оборудованы свыше 80 тысяч квартир региона.

Отмечается, что план по замене систем газоснабжения на текущий год полностью выполнен в девяти подмосковных округах, а в 41 округе работы продолжаются.

Читайте также:

Котельную на Волоколамском шоссе в Рузском округе достроят до конца года

Московская область стала лидером программы капитального ремонта в России в этом году

Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
#минжкх мо
#газоснабжение
#газопровод
#капремонт
#капитальный ремонт
#московская область
#подмосковье
#антон велиховский
В Шатуре снесли многоквартирный дом, построенный 95 лет назад
18 сентября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный дом на четыре квартиры, построенный в 1929 году, снесли в подмосковной Шатуре, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 215 квадратных метров, расположенный по адресу: улица Советская, 24, находился в аварийном состоянии. Основные элементы строения были частично разрушены. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Летом текущего года аварийный дом, представлявший опасность для людей и портивший вид района, снесли. В настоящее время участок, который он занимал, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа Шатура ещё не приняла.

Читайте также:

В Подольске снесли полуразрушенный трёхэтажный жилой дом

В Солнечногорске свыше 30 переселенцев готовятся к переезду из аварийного жилья

В Сергиевом Посаде снесли дом, простоявший недостроенным более 60 лет
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#снос
#шатура
#дом
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работники энергетической компании сдали более 35 литров крови для подмосковных больниц
18 сентября 2024, 11:24

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови провёл выездные донорские мероприятия в трёх филиалах АО «Мособлэнерго» в Щёлково, Ногинске и Коломне. Сегодня эта энергетическая компания играет важную роль в регионе, обеспечивая надёжное электроснабжение и удовлетворяя потребности экономики, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сотрудники «Мособлэнерго» не только снабжают регион электроэнергией, но и участвуют в благотворительных акциях, сдавая кровь для больниц Подмосковья. В результате выездных мероприятий работники трёх филиалов сдали более 35 литров крови.

«Мы гордимся тем, что наша компания не только успешно развивается и приносит пользу обществу, но и заботится о своих сотрудниках и окружающих. Мы будем продолжать работать на благо нашего региона и стремиться к еще большим достижениям в будущем», — отмечает организатор донорских акций в коломенском филиале АО «Мособлэнерго» Елена Карькова.

Московский областной центр крови регулярно проводит такие акции в разных организациях и предприятиях Московской области, привлекая всё больше людей к донорству и информируя их о важности этого движения. Выездные мероприятия также удобны для тех, кто не может прийти в стационарный пункт сдачи крови, но хочет помочь нуждающимся.

АО «Мособлэнерго» выражает благодарность за организацию акции и призывает всех желающих присоединиться к донорскому движению.

Читайте также:

Подмосковный «Мособлэнерго» принял участие в сдаче донорской крови

На форуме «Армия» сдали более 44 литров крови

Коломенский врач в 75-й раз стал донором крови
#кровь
#врач
#мособлэнерго
#акции
#донор
#донорская кровь
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матвиенко призвала законодательно запретить чайлдфри
18 сентября 2024, 10:44

Фото: сайт Кремля

Движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. С таким приложением выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».
Говоря о современном феминизме, она заявила, что изначально речь шла о борьбе за права женщин. Однако на Западе первоначальные цели феминизма «выродились и радикализировались», а сама борьба за права женщин была «сдана в архив».

Матвиенко объяснила изданию, что современный феминизм превратился в противостояние мужчинам и движение, направленное против традиционных ценностей. Теперь в это понятие входят и многочисленные гендеры, и движение чайлдфри, которое необходимо запретить в России законодательно.

Также спикер отметила, что участники предстоящего Евразийского женского форума продвигают идеи сохранения традиционных ценностей. В них входят ценность семьи, детей и родителей, сохранение культуры и традиций народов. Конечно же, остаётся и возможность самореализации женщин, но с сохранением их главной миссии – рождения и воспитания детей.

В заключение Матвиенко добавила, что необходимо создавать такие условия, при которых воспитание детей и построение успешной карьеры не противоречили друг другу.

Читайте также:

Хамзаев объяснил необходимость наказывать за дискредитацию семейных ценностей

Сенатор Епифанова объяснила бесполезность запрета чайлдфри

Чайлдфри могут запретить в России: суть идеологии и связь с «контрацептивной революцией»
#валентина матвиенко
#закон
#россия
#запрет
#семья
#дети
#движение
#права
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Готовность строящейся школы в ЖК «Мытищи Парк» достигла 60%
18 сентября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 60%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажного здания школы составляет более 13 тысяч квадратных метров. Там предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские для работы с металлом, деревом и тканью, кабинеты для кулинарных уроков и помещения для продлёнки, а также библиотечно-информационный центр, два спортзала, а актовый зал и две столовые», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории оборудуют спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, площадкой для волейбола и баскетбола и пр.

Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

Читайте также:

Котельную на Волоколамском шоссе в Рузском округе достроят до конца года

В центре реабилитации «Ясенки» завершили возведение каркаса бассейна

В Серпухове построили авиационно-спортивный клуб
#строительство
#мытищи
#минжилполитики мо
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала года по программе ОСВВ отловили более 6,8 тысячи собак
18 сентября 2024, 10:31

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области действует горячая линия для сообщений о бродячих животных. С начала года операторы обработали более 9,4 тысячи звонков. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что с начала года по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение) было отловлено более 6,8 тысячи собак.
На первом этапе их помещают в пункты временного содержания, где после карантина они проходят обработку от паразитов, чипирование, вакцинацию и стерилизацию. После операции собак выпускают обратно в привычную среду, если они не проявляют агрессии. На ухо им ставят пластиковую бирку, подтверждающую прохождение программы ОСВВ. Эта мера помогает контролировать популяцию бездомных животных.

Если вы заметили бездомную собаку без бирки, обратитесь на горячую линию: 8 (800) 550-65-22 (круглосуточно).

Министерство также напоминает о важности чипирования домашних питомцев: после отлова у собаки проверят чип и вернут её владельцу, если он есть.

Читайте также:

Российские волонтёры рассказали о спасении питомцев из Курской области

На севере Подмосковья нашли львёнка

В клинском парке-приюте «Земля прайда» выхаживают девять тигров
#собаки
#животные
#бездомные собаки
#московская область
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта причина задержания боксёра Усика в аэропорту Польши
Onet: Усика задержали из-за конфликта по поводу недопуска его товарища на рейс
18 сентября 2024, 10:17

Фото: iStock/YakobchukOlena

Чемпиона мира по боксу Александра Усика задержали в аэропорту Кракова из-за его протеста против недопуска на рейс его товарища. Об этом сообщает польский портал Onet, ссылаясь на промоутера Анджея Василевского.
Отмечается, что непонятным причинам службы аэропорта отказались пускать на борт знакомого Усика. Тогда боксёр выступил против задержания товарища и заявил, что теперь сам никуда не полетит. В результате их обоих задержали.

Известно, что до Кракова боксёр добрался на машине из Киева. После он планировал отправиться на сборы в Испанию.

Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат украинского парламента Жан Беленюк опубликовал видео, на котором полицейские уводят закованного в наручники Усика. Позднее его жена Екатерина сообщила, что мужа отпустили. Освободившись Усик сообщил, что в аэропорту просто произошло недоразумение, а также выразил благодарность украинским дипломатам за оказанную поддержку.

Читайте также:

Украинского боксера Усика арестовали в Польше

Зеленский возмущен: что произошло с Усиком в Польше

Кличко не будет один: Боксёр Усик намерен войти в правительство Украины
#польша
#украина
#бокс
#спортсмены
#задержание
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье зафиксированы заторы на 18 шоссе
18 сентября 2024, 10:03

Фото: iStock/YakobchukOlena

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 18 сентября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы при проезде по направлению к столице отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Ленинградское, Боровское, Дмитровское, Пятницкое, Каширское, Носовихинское, Калужское, Минское, Киевское, Ярославское, Рязанское, Волоколамское и Косинское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали один миллион машин, что на 0,5% больше, чем в среднем месяцем ранее.

Читайте также:

Объездную дорогу в Тучково планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

На участке трассы М-5 «Урал» в Люберцах временно перекроют проезд

В Павловском Посаде состоится профилактический рейд сотрудников Госавтоинспекции
#пробки
#трафик движения
#минтранс мо
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области увеличили доплату одиноким пенсионерам
18 сентября 2024, 09:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье ежемесячную доплату одиноко проживающим пенсионерам увеличили с 18 до 20 тыс. рублей.
Соответствующий закон во вторник подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Документ вносит изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области». Он был опубликован на сайте регионального правительства и вступил в силу на следующий день после официального опубликования. Новый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля.

Мособлдума приняла закон об увеличении ежемесячных доплат одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет до 20 тыс. 5 сентября.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов тогда подчеркнул, что эта мера затронет около 70 тыс. жителей. В бюджете региона на это предусмотрено около 1,3 млрд рублей.

Выплату предоставят в проактивном режиме.

Читайте также:

Мособлдума увеличила ежемесячные доплаты одиноким пенсионерам

В Московской области назвали самые популярные экскурсии для пожилых людей

Подмосковным льготникам выплатили 14 млрд рублей на компенсацию коммуналки
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#закон
#пенсионеры
#выплаты
#социальная поддержка
#мособлдума
#игорь брынцалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У соцработников Московской области есть возможность получить помощь на аренду жилья
18 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto / chanakon laorob

Сотрудники социальных учреждений Московской области теперь могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья онлайн через региональный портал, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Для получения услуги достаточно лишь заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При этом согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, также предоставляется в электронном формате. Уведомление о необходимости дать такое согласие напрямую поступит им в личные кабинеты на региональном портале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сотрудники государственных социальных учреждений, у которых нет собственного жилья в области, могут получать выплаты для покрытия расходов на аренду. Среди них врачи, специалисты по уходу, инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, психологи и младший персонал.

Сумма выплат составляет 20 тысяч рублей, а для семей, где оба супруга работают в социальной сфере, компенсация увеличивается до 30 тысяч рублей.

Подать заявку можно на региональном портале в разделе «Социальная поддержка» — «Социальная помощь».

Читайте также:

Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне

Новый портал «Свадьба в Подмосковье» обрёл популярность среди жителей региона

Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
#подмосковье
#социальная поддержка
#услуги
#компенсация
#социальная
Следите за нашими новостями
в удобном формате