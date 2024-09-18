Подмосковье стало лидером России по замене газовых систем в домах

Видео: МинЖКХ МО
Системы газоснабжения обновляют в домах Московской области в рамках капитального ремонта, по объёму выполненных работ региона занял лидирующее положение в стране, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Важность этой работы отметил глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.
Он добавил, что до конца 2025 года системами автоматического контроля загазованности будут оборудованы свыше 80 тысяч квартир региона.
Отмечается, что план по замене систем газоснабжения на текущий год полностью выполнен в девяти подмосковных округах, а в 41 округе работы продолжаются.
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«Модернизация систем газоснабжения в Московской области — это не только повышение качества инфраструктуры, но и обеспечение безопасности каждой семьи. Установка устройств автоматического контроля загазованности является значимым шагом к созданию современных и безопасных условий проживания», — сказал министр.
Он добавил, что до конца 2025 года системами автоматического контроля загазованности будут оборудованы свыше 80 тысяч квартир региона.
Отмечается, что план по замене систем газоснабжения на текущий год полностью выполнен в девяти подмосковных округах, а в 41 округе работы продолжаются.
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Лев Каштанов