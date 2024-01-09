Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно утилизировать новогодние украшения

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Для жителей Подмосковья настало время избавиться от новогодних украшений и символов. Однако делать это необходимо экологично, сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
«Если вы уже использовали свой пиротехнический арсенал, не забудьте убедиться, что изделие больше не горит. Соберите остатки фейерверков и петард вокруг места использования и упакуйте в пакет. Дальше поместите пиротехнику в бак с бытовыми отходами. Если вы хотите утилизировать то, что не было использовано, на день – два поместите пиротехнику в холодную воду. Только потом можно будет выбросить её как бытовой мусор», – отметили в управлении.Там пояснили, что просроченные и отсыревшие салюты ведут себя непредсказуемо, что может нанести травмы как обладателю новогодней пиротехники, так и тем, кто занимается её утилизацией.
Живые ёлки принимают в Подмосковье в специализированных пунктах. Дерево отправится на переработку, где станет компостом и продолжит свою жизнь в парках, садах или в фермерских хозяйствах.
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