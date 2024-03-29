Подмосковье стало призером финала олимпиады школьников по испанскому языку

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Школьники Подмосковья стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Призеры конкурса получили денежные призы в размере 300 тысяч рублей.
Стоит отметить, что на данный момент по итогам прошедших этапов на счету Московской области 86 дипломов.
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«Дипломы призеров получили одиннадцатиклассник Сергей Кириллов из Румянцевской школы Истринского городского округа, одиннадцатиклассница Юлия Христофорова из Чеховской школы № 10 и десятиклассница Мария Захарова из Гимназии им. Е. М. Примакова», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева