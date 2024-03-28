В Подмосковье стартовал чемпионат для школьников по созданию одежды

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Региональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Технологии моды» для юниоров стартовал в Московской области, соревнование проводится на площадке Губернского колледжа городского округа, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«В рамках чемпионата уже проведена жеребьёвка, участники познакомились со своими рабочими местами и обсудили конкурсные задания, состоящие их двух модулей. Модуль А предполагает создание технического рисунка женской одежды для молодёжи. Модуль Б — это конструирование и изготовление лекал для пошива одежды», — говорится в сообщении.Участие в чемпионате принимают школьники старше 14 лет из разных городов Подмосковья, в том числе из Ивантеевки, Раменского, Звенигорода и Балашихи.
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