Сотрудники ГУСТ МО рассказали о норме значения ГВС

Фото: ГУСТ МО
«С начала года инспекторы ГУСТ МО проконтролировали выполнение 326 обращений жителей в Единую диспетчерскую службу региона в категории «Привести параметры давления горячей воды в квартире в соответствие с нормативными значениями». Чаще всего соответствующие работы проводили управляющие организации городских округов Химки, Лобня и Одинцово Все заявки были приняты и отработаны», — поделились в пресс-службе.
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