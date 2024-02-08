Сотрудники ГУСТ МО рассказали о норме значения ГВС

«Маленьким участникам движения Подмосковья»: учим детей ПДД в игровой форме. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Раскраска поможет детям в игровой форме познакомиться с правилами дорожного движения и легко запомнить их.

«Первые экземпляры раскрасок уже отправились в Подольск – в рамках акции «Стань заметнее», которая прошла в Доме культуры «Металлург», игровое пособие вручили порядка 70 юным участникам движения. Также ещё порядка 2 тысяч раскрасок были переданы в Одинцово, Павловский Посад, Серпухов, Воскресенск, Пушкино, Королёв, Лобню и Красногорск. Округа были выбраны в том числе с учётом детской аварийности», — отметили в министерстве.

Кроме этого, образовательное пособие можно скачать в электронном виде на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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