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В Подмосковье резко выросло производство минеральной и питьевой воды

18 марта 2024, 16:37
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства высококачественной минеральной и питьевой воды без сахара и прочих подсластителей в Московской области по итогам 2023 году составил более 1 миллиона 600 тысяч литров, что на 38% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В Подмосковье в 2023 году произведено более 1 млн 600 тысяч литров питьевой и минеральной воды. Этот более 48% от общего объема воды, произведенной в Центральном федеральном округе, и около 16% от общероссийского объема», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Такого результата Подмосковью удалось добиться благодаря следующим предприятиям: компаниям «Фонте Аква ПК» и «Святой источник» из Дмитровского округа, производителю воды под маркой «Сенежская» из городского округа Солнечногорск, а также компании «Аквалайф» из Богородского округа.

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#московская область
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#минсельхозпрод мо
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Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки в России
18 марта 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Экс-зампред Банка России Сергей Дубинин предположил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 22 марта.
«Есть очень противоречивые сигналы о том, что происходит с инфляцией. И если смотреть по месяцу, то было ускорение инфляции в феврале, ну а потом вроде бы замедление. Мне кажется, что сейчас нецелесообразно менять ставку», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Дубинин.

Ранее сообщалось о том, что Банк России намерен обсудить с правительством меры против применения рискованных схем при льготной ипотеке. В частности, сотрудники Центробанка рассказали о новой методе с применением аккредитивов. Кроме того, намеревался обсудить с Кабинетом министров РФ введение мер, которые не допустят применения мошеннических схем и защитят граждан от связанных с ними рисков.

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#банк россии
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В Раменском округе откроют ферму по откорму бельгийских телят
18 марта 2024, 14:34

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ферму по откорму телят породы бельгийская бело-голубая создадут на территории Раменского городского округа, инвестор проекта компания «Мировет» получила разрешение на строительство предприятия, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В рамках проекта будут построены два телятника на 800 голов каждый. На предприятии предусмотрено современное стойловое оборудование, отопление и вентиляция, а также автоматизированная система кормления. Инвестиции в проект составят около 895 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
На ферме будет создано около 12 рабочих мест.

Порода коров бельгийская бело-голубая была выведена в Бельгии в середине прошлого века. Эта порода отличается высокой мясной продуктивностью, неприхотливостью и устойчивостью к болезням.

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#минсельхозпрод мо
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В Москве проведут выставку-ярмарку подмосковных брендов
18 марта 2024, 13:16

Фото: iStock/dusanpetkovic

Выставка-ярмарка подмосковных брендов «Весна. 100% Подмосковье» будет проходить в столичном торговом центре «Авиапарк» 23 и 24 марта, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Посетители ярмарки смогут приобрести уникальные товары, которые производят в Московской области. Кроме того, для пришедших проведут розыгрыши призов, а также мастер-классы для взрослых и детей, в том числе — урок по изготовлению свечей, духов и арома-саше, мастер-класс по пленению венков и изготовлению бомбочек для ванн, а также нанесению временных тату из блёсток и аквагрима», — говорится в сообщении.
Подмосковные производители также проведут презентации своих брендов и смогут найти новых бизнес-партнёров. Кроме того, на выставке-ярмарке можно будет получить консультацию специалистов областного центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Вход на выставку-ярмарку свободный. Посетителям нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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#московская область
#подмосковье
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Автоперевозчики отказываются от парка машин из-за убытков
18 марта 2024, 11:15

Фото: istockphoto/RistoArnaudov

Стоимость лизинга автомобилей в России выросла до 24% годовых. Из-за этого компании-перевозчики, главным образом небольшие, отказываются от собственного автопарка в пользу аренды.
Более крупные перевозчики пока в состоянии обслуживать лизинг, хотя и они надеются на снижение ставок, передаёт «Коммерсант». Более мелкие фирмы зачастую переходят на аутсорсинг и сосредоточиваются на услугах экспедирования. Представители отрасли автоперевозок отмечают, что использование фур в текущем лизинге — это в лучшем случае работа «в ноль», а то и с небольшим убытком.

Компании, ранее приобретавшие собственный автотранспорт, сейчас отказываются от этого и предпочитают аренду. Многие отмечают в связи с этим возросший объём грузоперевозок. Кроме того, к плюсам аренды специалисты относят то, что такая модель позволяет сосредоточится непосредственно на рабочем процессе, избавляет от необходимости обслуживать технику, а также думать над тем, где она будет стоять и кем охраняться.

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В Подмосковье отметили эффективность программ по поддержке экспортёров
18 марта 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Субсидии, которые получают подмосковные предприниматели для выхода на заграничные рынки, показали свою высокую эффективность: каждый рубль, выделенный предприятиям в качестве поддержки, приносит 145 рублей, полученных по экспортным контрактам, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«На каждый «государственный» рубль, направленный на поддержку экспорта и предоставление услуг экспортерам из нашего региона, приходится 145 рублей экспорта. (…) То есть компании региона кратно приумножают средства, вложенные в поддержку экспортёров», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.

Ранее сообщалось, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области только за минувший год помог 1585 региональным компаниям. Общий объём продукции, отправленной на экспорт при поддержке фонда, в четыре раза превысил годовой целевой показатель.

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#экономика
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#субсидии
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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Белорусские чипы и платы в России могут признать отечественными
18 марта 2024, 10:13

Фото: istockphoto/SweetBunFactory

Произведённые в Белоруссии материалы и компоненты (чипы, платы и так далее) могут признать отечественными. С таким предложением выступило министерство промышленности и торговли РФ.
Проект соответствующего постановления, подготовленного ведомством, был опубликован на официальном сайте правовой информации. Правительство в настоящее время готовит нормативную базу. Согласно документу, с 1 июля 2024 года будут внесены изменения в критерии для признания продукции, произведённой на территории других стран, российской. Отмечается, что произведённые в Белоруссии сырьё, материалы, узлы и агрегаты будут считаться российскими только в том случае, если на территории РФ выполнено не менее 20% объёма работ.

В Минпромторге отмечают, что это позволит эффективно использовать совместные российско-белорусские разработки в изготовлении отечественной продукции. Однако некоторые эксперты опасаются, что такой шаг снизит стимул для производителей работать над узлами и комплектующими.

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Раскрыта цена самой дорогой квартиры в России
Авито Недвижимость: Самая дорогая квартира в РФ продается за 3,2 млрд рублей
18 марта 2024, 06:24

Фото: iStock/Ilija Erceg

Аналитики платформы выяснили, что на данный момент цена самой дорогой квартиры в России, указанной на сайте недвижимости Авито, достигает 3,2 млрд рублей, передает Lenta.ru.
Самая дорогая квартира находится в центре Москвы. Это пентхаус со свободной планировкой, общая площадь которого составляет 901 квадратный метр, расположенный на Гранатном переулке, рядом районом Патриарших прудовв. Объект расположен в здании клубного дома жилого комплекса «Гранатный Палас», рассчитанном на 17 квартир.

В столице можно купить 7-комнатную квартиру площадью 470 кв.м за 20 млрд рублей. Недвижимость расположена в жилом комплексе «Пречистенка 13» на одноименной улице. Известно, что в 2012 году дореволюционное здание было полностью перестроено. В доме есть 2-этажная подземная автостоянка с подогревом, жители могут пользоваться библиотекой, каминной или сигарной комнатой. Сама квартира имеет дорогую дизайнерскую отделку, а из окон открывается вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел.

На Пречистенской набережной покупателю предлагается 6-комнатная 3-этажная квартира стоимостью 6 млрд рублей. Площадь объекта составляет 724 квадратных метра. В квартире выполнена высококачественная отделка, из окон открывается прекрасный вид на Москву-реку. Есть терраса, кухня, столовая, офис и гостиная с выходом в несколько спален.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде.

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#квартира
#жильё
#россия
#москва
#москва-река
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Украина отказалась от продления контракта с «Газпромом»
Минэнерго: Украина отказывается продлевать контракт с «Газпромом»
18 марта 2024, 05:18

Фото: iStock/NiseriN

Украина отказалась продлевать газотранспортный контракт с «Газпромом» после 31 года настоящего года, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, сообщает Коммерсант.
Он отметил, что Украина работает над укреплением своей энергетической безопасности и независимости, в частности, за счет увеличения внутренней добычи газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отказа Украины продлить контракт на транспортировку газа с Российской Федерацией в Европу возникает вопрос о том, как этот газ будет поступать в европейские страны, и альтернативные маршруты в настоящее время в значительной степени заблокированы.

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#украина
#газпром
#европа
#дмитрий песков
#россия
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В России спрогнозировали курс рубля после выборов
Аналитик Антонов: После выборов ожидается стабильный курс рубля
17 марта 2024, 04:22

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил в интервью агентству «Прайм», что динамика курса рубля на следующей неделе будет зависеть от выборов президента России и заседания Центробанка по процентной ставке.
Антонов подчеркнул, что рынок уже учитывает фактор голосования, и политическая стабильность также поддерживает валюту. Центральный банк, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений. Поэтому Антонов ожидает, что курс рубля после выборов останется стабильным.

Кроме того, рынок продолжит внимательно следить за стоимостью нефти. Если стоимость энергоносителей поднимется до 87,5 доллара США за баррель, это окажет поддержку рублю. На новой неделе ожидается движение доллара в диапазоне 90-93,30 рубля, евро в диапазоне 99,1-101,8 рубля и юаня в диапазоне 12,5-12,9 рубля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года, когда замедление инфляции явно стабилизируется.

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#рубль
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