В Подмосковье резко выросло производство минеральной и питьевой воды

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«В Подмосковье в 2023 году произведено более 1 млн 600 тысяч литров питьевой и минеральной воды. Этот более 48% от общего объема воды, произведенной в Центральном федеральном округе, и около 16% от общероссийского объема», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Такого результата Подмосковью удалось добиться благодаря следующим предприятиям: компаниям «Фонте Аква ПК» и «Святой источник» из Дмитровского округа, производителю воды под маркой «Сенежская» из городского округа Солнечногорск, а также компании «Аквалайф» из Богородского округа.
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