В Подмосковье резко выросло производство минеральной и питьевой воды

Субсидии, которые получают подмосковные предприниматели для выхода на заграничные рынки, показали свою высокую эффективность: каждый рубль, выделенный предприятиям в качестве поддержки, приносит 145 рублей, полученных по экспортным контрактам, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«На каждый «государственный» рубль, направленный на поддержку экспорта и предоставление услуг экспортерам из нашего региона, приходится 145 рублей экспорта. (…) То есть компании региона кратно приумножают средства, вложенные в поддержку экспортёров», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.



Ранее сообщалось, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области только за минувший год помог 1585 региональным компаниям. Общий объём продукции, отправленной на экспорт при поддержке фонда, в четыре раза превысил годовой целевой показатель.

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