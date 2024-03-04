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В Подмосковье восстановили подачу горячей воды более чем в 340 домов

04 марта 2024, 16:42
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Бесперебойную подачу горячей воды в 341 многоквартирный дом восстановили сотрудник управляющих компаний Московской области по запросу жильцов с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Работники управляющих компаний под контролем инспекторов ГУСТ отработали 341 обращение жителей по устранению перебоев в подаче горячей воды в подмосковных домах с начала текущего года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самое больше количество заявок по этому вопросу поступило из Химок.


В ведомстве напомнили, что, согласно принятым нормативам, продолжительность перерыва горячего водоснабжения не может составлять суммарно более восьми часов в месяц и более четырёх часов единовременно. Исключение составляют случаи, когда отключение горячей воды происходит из-за аварии на тупиковой магистрали. При этой проблеме горячей воды может не быть 24 часа подряд.

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«За компанию»: названы самые частые ошибки при поступлении в вуз
Эксперт Хвостов: не стоит поступать в вузы «за компанию» с друзьями
04 марта 2024, 16:39

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов в беседе с «Известиями» рассказал о самых частых ошибках, которые совершают абитуриенты при поступлении в вуз.
Одной из самых частых ошибок является неправильная последовательность выбора. Многие школьники в первую очередь определяются с вузом, а затем уже со специальностью. Это зачастую приводит к разочарованию в выбранной профессии.

Сначала, пояснил эксперт, необходимо определиться с профессией, которая действительно интересна абитуриенту. Уже потом, исходя из этого выбора, выбирать школьные предметы, необходимые для поступления, и вуз.

Второй ошибкой при выборе вуза становится влияние других людей. Так, нередки случаи, когда выбор за ребёнка делают его родители. Также ребята часто поступают в институты, которые выбрали их друзья.

Однако к выбору профессии и института важно подходить серьёзно, поскольку это фактически выбор будущей жизни, подчеркнул собеседник «Известий».

Последней ошибкой, которую обозначит Хвостов, стал пропуск сроков подачи документов в вуз. Бывают случаи, когда абитуриент не смог поступить, поскольку не разобрался заранее с правилами поступления и упустил сроки подачи.

В заключение специалист призвал школьников, которым трудно определиться с профессией, пройти профориентацию.

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#студенты
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#россия
#абитуриент
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В январе стартовал IV Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»
04 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/AntonioGuillem

В январе текущего года стартовал четвертый сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Студенческий проект «Твой ход» входит в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей» и создает возможности для развития и реализации способностей студентов.

В четвертом сезоне проекта планируется провести для студентов два конкурсных трека. Трек «Делаю» должен выявить лидерскую позицию среди студентов, которые могут вовлекать других в изменения в стране. Всего определят 200 проектов, лидеры которых получат один миллион рублей. Заявки можно подавать с 25 января по 11 марта текущего года.

Трек «Первопроходец» должен дать возможность первокурсникам заявить о себе и познакомиться с экосистемой молодежной политики страны. Здесь определят 400 победителей. Они также получат ценные призы и подарки от проекта «Твой Ход» и партнеров. Первокурсники 2023 года могут подавать заявки на участие с 25 января по 25 февраля, а первокурсники 2024 года – с 1 сентября по 30 сентября.

В рамках четвертого сезона проекта «Твой ход» планируется экспедиция по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества», годовое исследование «100 вопросов о студенчестве». Также будет проведен конкурс для профессорско-преподавательского состава, и конкурс на разработку лучшей программы адаптации для вузов.

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#подарки
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Губернатор Воробьёв запустил новую котельную в Клину
04 марта 2024, 16:15

Фото: пресс-служба правительства МО/ Александра Степанова

Старт работе новой котельной, расположенной у Ледового дворца в Клину, дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита в городской округ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в городском округе Клин построили пять новых котельных на смену устаревшей ТЭЦ. Первая из новых котельных, расположенная на улице Радищева, начала работать в начале года.

«Сегодня мы запустили вторую котельную – у Ледового дворца спорта. Она будет питать 87 многоквартирных домов, где живут почти 18 тысяч человек, а также детские сады школы, поликлиники», — сказал глава региона.
Он добавил, что новая котельная является полностью автоматизированной, операторы там не нужны.

«Наша задача: за счет этой экономии обеспечить достойную зарплату», — подчеркнул губернатор.
Мощность новой котельной составляет 42 мегаватта, в ней установлено шесть котлов. Выработанное здесь тепло будет поступать в многоквартирные дома, семь детсадов, четыре общеобразовательные школы, музыкальную школу и поликлинику.

Эта котельная, как и четыре других, построена в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московской области». Все пять новых котельных, а также котельную с полностью реконструированным оборудованием на улице Ленина введут в эксплуатацию в текущем году.

Кроме того, в рамках концессии «Газпром теплоэнерго Московской области» построит в округе Клин десять блочно-модульных котельных населённых пунктах: Воздвиженское, Нудоль, Раздолье, Петровское, Слобода, Выголь, Струбково, Марков Лес, Кузнецово и Чайковского.

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В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
04 марта 2024, 15:52

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Вилюйском районе Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» для последующей утилизации. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Службы спасения.
Напомним, 29 февраля с космодрома Восточный в Якутии была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Фрагменты отделившихся от ракеты частей упали на близлежащую территорию.

Спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя, организуют вывоз фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя.

«В ходе облета рабочей группой был обнаружен один из фрагментов ракеты-носителя (бак горючего), 2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы», — рассказал заместитель начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павел Алексеев.

После этого фрагменты ракеты направят в пункт назначения, где их пронумеруют представители АО «ЦЭНКИ». Далее фрагменты поместят в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации.

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#спасатели
#контейнеры
#ракета
#минобороны
#ракеты
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Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Опалихе
04 марта 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В красногорском микрорайоне Опалиха идёт возведение путепровода, в настоящее время завершено устройство 50% опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас полностью завершено устройство опор № 2 и № 3, продолжается устройство опор № 1 и № 4. Одновременно с этим ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения, общая масса которых превышает 524 тонны. Кроме того, рабочие бетонируют подпорные стены», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Протяжённость двухполосного путепровода составит 137 метров. Он свяжет «старую» и «новую» части Опалихи, благодаря чему местные жители смогут быстрее и комфортнее добираться до различных социальных объектов, включая школы и медучреждения. Ликвидация железнодорожного переезда сделает проезд более безопасным.

Ранее сообщалось, что ввести в эксплуатацию путепровод в Опалихе планируется до конца текущего года.

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#красногорск
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#дорогимо
#путепровод
#минтранс мо
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Андрей Воробьёв проинспектировал ход расселения аварийного жилья в Клину
04 марта 2024, 15:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор проинспектировал, как идет расселение аварийного жилья в городском округе Клин, а также встретился с будущими новоселами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе подходит к концу первый этап программы по расселению аварийного жилья.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы как можно скорее – не в следующем году, а уже в этом.Сейчас остаются проекты в завершающей стадии. Один из таких – в самом центре Клина, куда мы сегодня приехали, чтобы убедиться, что стройка идет полных ходом, и летом наши жители смогут справить новоселье. В округе 24 дома требуют расселения. Из них 7 домов (404 семьи) – по программе до 2017-го. Чтобы все их расселить, мы строим дома специально под расселение, выкупаем квартиры у застройщика», – поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что помимо этого жильца могут воспользоваться сертификатами на покупку готового жилья в рамках данной программы. Кроме этого, на следующем этапе расселения аварийного жилья в округе Клин 17 домов.

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#подмосковье
#клин
#квартиры
#расселение
#дома
#андрей воробьёв
#аварийное жильё
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Суд согласовал ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Ефремова
04 марта 2024, 15:41

Фото: iStock/artisteer

Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, в которой он отбывает наказание за совершенное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
Из положенных по решению суда 7,5 лет Ефремов отсидел половину. В Белгородской колонии №4, где сидит актёр, прошло заседание, в результате которого было принято решение удовлетворить желание подсудимого об условно-досрочном освобождении.

Руководство колонии уже дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд Белгородской области — там будет принято окончательное решение. Если оно будет положительным, то актер выйдет на свободу.

Пребывание в колонии может оставить глубокий отпечаток на творческой сущности человека. Есть основания полагать, что Ефремов глубоко раскаялся в своем поступке. Он неоднократно писал письма с извинениями семье погибшего.

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#дтп
#михаил ефремов
#суд
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В России пройдёт посвящённый путешествиям конкурс «Культурные сокровища глазами молодых»
В России пройдёт конкурс о путешествиях «Культурные сокровища глазами молодых»
04 марта 2024, 15:37

Фото: iStock/Svetlana Krayushkina

В России пройдёт конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России», об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Целью конкурса организаторы назвали популяризацию российской культуры и путешествий по стране среди молодого поколения.

Участие в конкурсе могут принять подростки от 14 до 17 лет в категории «Юношество», а также молодые люди от 18 до 30 лет в категории «Молодёжь».

Конкурсанты должны будут пройти через два этапа, первый из которых — заочный, а второй — очный.

Если именно вы хотите стать участником этого увлекательного конкурса, то получить всю дополнительную информацию, а также подать заявку на участие, можно на сайте https://конкурс.живоенаследие.рф/.

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Подмосковье ведет активную подготовку к предстоящим паводкам
04 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области городские округа начали активную подготовку к предстоящим весенним паводкам.
С приходом весны все городские округа Московской области начали подготовку к предстоящим паводкам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в регионе в этом году выпало рекордное количество снега и есть вероятность подтопления. В ходе встречи с главами городских округов были предложены наиболее эффективные мероприятия по предотвращению подтопления во время паводков.

«На сегодняшний день высота снежного покрова составляет 75 см, при норме 25 см и запас воды в снеге 127 мм. Весеннее половодье ожидается выше нормы, а вскрытие льда — во второй половине марта. В первую очередь будет проводиться контроль на выходе из берегов больших и малых рек, возможные затопления/подтопления СНТ и ДНТ, а также подтопление дорог. Для их предотвращения мы проводим в первую очередь установку и замену вешек в городских округах для мониторинга контроля воды», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также отметил, что важным мероприятием является обследование гидротехнических сооружений.

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