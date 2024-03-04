В Подмосковье восстановили подачу горячей воды более чем в 340 домов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Бесперебойную подачу горячей воды в 341 многоквартирный дом восстановили сотрудник управляющих компаний Московской области по запросу жильцов с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Работники управляющих компаний под контролем инспекторов ГУСТ отработали 341 обращение жителей по устранению перебоев в подаче горячей воды в подмосковных домах с начала текущего года», — говорится в сообщении.Отмечается, что самое больше количество заявок по этому вопросу поступило из Химок.
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Лев Каштанов