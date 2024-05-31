Риелтор Апрелев объяснил разочарование новыми правилами перепланировки жилья

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Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев раскритиковал новые правила, регулирующие процесс перепланировки квартир.
Теперь собственников-физлиц, не соблюдающих закон, могут оштрафовать на сумму от 2 тыс. рублей, для юридических лиц наказание может составлять от 40 тыс. рублей.
По его мнению, нужно выделить из всех нарушений в этом вопросе самые серьёзные и с ними планомерно бороться.
Ранее старший партнёр риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов заявил, что самыми распространенными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники.
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«Этот нормативный документ меня разочаровал. Опять создаются избыточные компетенции для чиновников. Увеличивается число людей, которые в этом процессе будут участвовать. Это совсем не то, что ожидал рынок от процедуры упрощения согласования перепланировок. Когда создаётся тотальный учёт – это приводит к тому, что люди тотально его игнорируют», — приводит Общественная Служба Новостей слова Апрелева.
По его мнению, нужно выделить из всех нарушений в этом вопросе самые серьёзные и с ними планомерно бороться.
Ранее старший партнёр риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов заявил, что самыми распространенными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники.
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Мелисса Тимофеева