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Квартиры в Можайске получит 61 семья переселенцев из аварийного жилья

30 мая 2024, 17:54
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В этом году из аварийного жилья в Можайском городском округе переселят почти 150 человек. Такими планами глава муниципалитета Денис Мордвинцев поделился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.


«Более восьми лет в городе не расселялось аварийное жилье, не строились многоквартирные дома. Но уже в III квартале этого года в доме на ул. Полосухина новые квартиры получит 61 семья», – рассказал Мордвинцев.
Расселение аварийного фонда стало одной из главных тем рабочей встречи. Обсуждали также модернизацию системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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В Химках глава округа вручил паспорта юным жителям
30 мая 2024, 18:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В торжественной обстановке паспорта получили восемь юношей и девушек. Мероприятие прошло в стенах Центральной детской школы искусств. Участие в церемонии приняли также родители юных химчан.

«Паспорт — это новые возможности для вас и, конечно, большая ответственность. Примите самые искренние поздравления и пусть все, что вы задумали, непременно сбудется», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

К поздравлениям ребят также присоединилась директор химкинской детской школы искусств и депутат Совета депутатов округа Инна Монастырская. Кроме этого, подростки получили памятные подарки и поздравления от губернатора Московской области.

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В Подмосковье устранили порядка 2,3 тысяч дорожных ям
30 мая 2024, 17:45

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Более 2,3 тысяч ям ликвидировали в трёх округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Устранение различных дефектов дорожного покрытия проводится ​по всей Московской области.

«В Красногорске ямочный ремонт провели на Волоколамском шоссе, на улицах Речной и 50 лет Октября, на улице Советской в посёлке Нахабино, вблизи деревни Козино, в посёлках Архангельское, Отрадное. В Одинцовском округе дефекты устранили на дорогах рядом с селом Ершово, в деревне Митькино и селе Жаворонки, вблизи посёлка Кобяково, а в Истре — на улицах Ногина и Юбилейной в г. Дедовске, в селах Павловкая Слобода и Новопетровское, вблизи деревни Бужарово», — поделились в министерстве.

Кроме этого, инспектирование ямочности и ямочный ремонт специалисты Мосавтодора проводят регулярно.

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Скончался актер сериала «След» Роман Клементьев
30 мая 2024, 17:38

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Скончался актер из сериалов «Тайны следствия» и «След» Роман Клементьев. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру». Причины смерти не уточняются, Клементьева не стало в четверг, 29 мая.
Окончив отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории, Клементьев стал играть в кино с конца «нулевых». В его послужном списке больше 25 работ в разнообразных телевизионных проектах.

Также Роман Клементьев известен аудитории по работам «The Тёлки», «Годунов», «Тайны госпожи Кирсановой» и другим. Артист умер на 60-м году жизни.

Ранее сообщалось о смерти советского и украинского актера Богдана Козака на 84-году жизни. Он отмечен, как одна из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.

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Алкоголь на верандах, УДО для матерей и казаки в ВС РФ: Что ждёт россиян в июне 2024 года
С 1 июня 2024 года алкоголь разрешат продавать на летних верандах
30 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/ElviK

В июне 2024 года в силу вступает ряд новых российских законов.
Подробнее о том, что изменится в жизни россиян с июня 2024 года, расскажет редакция «Радио 1».

На летних верандах разрешат продавать алкоголь


С 1 июня 2024 года в России разрешат торговлю алкогольными напитками в летних кафе.

Ранее в законе о регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции был закреплён запрет на её продажу на территории сезонных веранд и кафе. С июня текущего года этот запрет будет снят. Теперь на верандах и в летних двориках, которые являются частью стационарного ресторана или кафе, разрешено продавать алкоголь. Обязательным условием для этого будет наличие у заведения соответствующей лицензии.

В документе уточняется, что такое нововведение пока что не коснётся Донецкой и Луганской Народных Республик, а ещё Запорожской и Херсонской областей: там до 2026 года будет действовать переходный период.

Выплата алиментов


С 1 июня 2024 года вступят в силу изменения, которые регламентируют порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей.

Ранее при оформлении единого пособия заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, если родители не определили её в судебном порядке. Теперь, если есть решение суда, то в расчёте доходов будут учитываться фактически поступившие денежные средства. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено.

Родителям, которые договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться, исходя из той суммы, которая указана в заявлении. Но с 1 июня она должна быть не меньше минимальных финансовых гарантий согласно Семейному кодексу: четверть МРОТа на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на троих детей и более.

Изменения в маркировке табака


С 1 июня табачная отрасль переходит на «цифровой акциз». Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. По ним для маркировки табачной и никотиносодержащей продукции будут использоваться учётно-контрольные специальные марки. Это средства идентификации с уникальным QR-кодом, который будет наносится на пачку.

Такая система цифрового контроля призвана снизить долю табачного контрафакта. Кроме того, новые правила позволят взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза.

Изменятся условия Дальневосточной и Арктической ипотеки


С 1 июня 2024 года Дальневосточную и Арктическую ипотеку смогут оформить работники образовательной и медицинской сферы без учёта стажа работы. Ранее программой могли воспользоваться специалисты, проработавшие в вышеуказанных областях не менее 5 лет.

Также увеличен до 9 миллионов рублей максимальный размер кредита для покупки на вторичном рынке жилья на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), если его общая площадь превышает 60 квадратных метров.

С 1 июня 2024 года Дальневосточная и Арктическая ипотека также будет доступна для граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также для членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции (без ограничений по возрасту и семейному положению).

Повышение пенсий


С 1 июня ожидается повышение пенсий. Оно коснется только тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Размер доплаты составит сто процентов от фиксированной части пенсии. В 2024 году это — 8134 рубля 88 копеек. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности. При этом будет действовать только одно из оснований для повышения.

Изменится форма медсправки для детского лагеря


С 2 июня изменится форма медицинской справки о здоровье ребенка, уезжающего в детский лагерь. В документе будет необходимо указывать перенесённые инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, аллергические заболевания и реакции, медицинскую группу для занятий физической культурой, результаты осмотра на педикулёз и чесотку.

Заключённые матери смогут претендовать на УДО


С 10 июня 2024 года заключённые женщины с детьми в возрасте до четырёх лет смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Согласно прежним нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осуждённой беременной или женщиной, у которой есть ребёнок в возрасте до трёх лет, находящийся в доме ребёнка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.

Теперь же УДО может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырёх лет.

Этот документ создаст более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, поспособствует сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осуждённых женщин, а также снижению числа тех женщин, которые находятся в местах лишения свободы вместе со своими несовершеннолетними ​детьми.

Подсанкционные компании смогут засекретить сведения о себе


С 13 июня вступит в силу постановление российского правительства о перечне иностранных санкций, при введении которых компании смогут засекретить некоторую информацию о себе. Поводом для этого могут быть: в Соединённых Штатах Америки — включение Минфином (казначейством) в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, в Евросоюзе — замораживание денег и экономических ресурсов, а также запрет на их предоставление в отношении органов государственной власти, местного самоуправления, физических и юридических лиц.

Казаки смогут вступить в мобилизационный резерв


С 22 июня 2024 года члены казачьего общества, которые приняли на себя обязательства нести государственную или иную службу и пребывают в запасе Вооружённых сил, СВР или ФСБ, смогут поступать в мобилизационный резерв ВС на добровольной основе, заключив соответствующий контракт.

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Экономист Черниговский: цены на российское вино поднимутся уже в июне
30 мая 2024, 17:28

Фото: iStock/sergeyryzhov

Доля импортных вин стоимостью до 500 рублей в российских магазинах значительно сократилась, отметила президент Х5 Group (торговые сети «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. По словам Лобачевой, после того, как в августе 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, на полках магазинов в ценовой категории до 500 рублей стали преобладать отечественные вина.
Генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в беседе с «Радио 1» заявил, что отечественное вино ни в чём не уступает зарубежным винодельческим аналогам, однако из-за нехватки собственного винодельческого материала Россия зависит от импорта.

«Наше отечественное вино ни в чем не уступает зарубежным винодельческим аналогам, я могу это сказать с уверенностью и гордостью. Растёт качество российского виноделия. Импортная продукция была недорогая, качественная, но её потребительские свойства не находились на каком-то высочайшем уровне в рамках предложенного ценообразования. В России катастрофически не хватает собственного виноматериала, на базе которого производится вся винодельческая продукция. Для того, чтобы полностью Россию обеспечить собственным виноматериалом, нужно порядка 200 тысяч гектаров виноградников, на сегодняшний день в России их порядка 105 гектаров. Это ситуация, когда не хватает отечественного виноматериала и формирует огромную зависимость от импорта», — отметил эксперт.

По словам специалиста, площадь виноградников в России в среднем выросла примерно на 5 тысяч гектаров, что говорит о том, что РФ полностью обеспечит собственным вином своих граждан только через 20 лет.

Собеседник сообщил, что за ростом цен на импортное вино последует и рост цен на отечественную винодельческую продукцию.

«В августе прошлого года были существенно повышены ставки или пошлины на ввоз импортного вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Это явилась основой для роста цен на продукцию из недружественных стран, который потянул за собой и рост цен на отечественную продукцию. С 1 мая текущего года в России акцизные ставки на отечественную продукцию выросли в три раза. То российское вино, которое сейчас стоит порядка 200 рублей за бутылку, уже в июне-июле будет стоить от 300 рублей и выше. Речь о самой недорогой продукции российских виноделов», — объяснил кандидат экономических наук.

Максим Черниговский отметил, что самыми крупными винодельческими регионами в России являются Крым, Краснодар, Дагестан и Ставрополь. Их продукция завоевывала первые места на самых престижных винодельческих выставках, заключил эксперт.

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Верховный суд объяснил, когда найденный телефон считается украденным
РИА Новости: присвоение найденного на улице смартфона является кражей
30 мая 2024, 17:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Любой найденный на улице рабочий мобильный телефон с идентификационными признаками должен быть возвращен владельцу. Если этого не сделать, это может быть расценено как сокрытие имущества, что подпадает под статью 158 УК РФ о краже.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд РФ.

Прецедент был установлен после случая в Башкирии, где женщина нашла телефон в автобусе и начала им пользоваться, заменив SIM-карту. Владелица телефона обратилась в полицию, и женщину осудили за кражу.

Верховный суд пояснил, что сокрытие найденной вещи или уничтожение её признаков может свидетельствовать о намерении присвоить имущество. Таким образом, действия, начавшиеся как правомерная находка, могут стать преступлением.

Суд подтвердил законность приговора.

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В Можайском округе реконструируют котельную и три центральных тепловых пункта
30 мая 2024, 17:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Можайском городском округе приступили к реконструкции котельной в деревне Игумново и капремонту трёх центральных тепловых пунктов. Об этом глава муниципалитета Денис Мордвинцев доложил во время рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Что касается теплоснабжения, последние зимы округ прошел без серьёзных сбоев. С 2017-го модернизировано 42 котельные, в этом году будут отремонтированы ЦТП. Здесь мы идём хорошими темпами», – подчеркнул глава.
На 2025-2026 годы в городском округе запланирована реконструкция ещё пяти центральных тепловых пунктов, а на 2025-2027 – девяти котельных.
«Во всём, что касается модернизации, надеюсь, идёте в рамках дорожной карты и к отопительному сезону подготовитесь. Это очень важно!», – подчеркнул Воробьёв.
Сообщается, что во время встречи обсудили модернизацию системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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«Есть порох в пороховницах»: столетний ветеран ВОВ хотел быть добровольцем в СВО
Столетний ветеран ВОВ Садыков хотел быть добровольцем в СВО
30 мая 2024, 17:15

Фото: сайт Кремля

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков хотел отправиться добровольцем в зону спецоперации, чтобы защищать родину. Однако военкомы не пустили его из-за возраста, контракт можно подписывать добровольцам в возрасте до 60 лет. Об этом ветеран рассказал президенту России Владимиру Путину.
Садыков поблагодарил власти за грамотные решения властей. В частности, ветеран благодарен за назначение главой Дагестана, откуда родом Садыков, Сергея Меликова. Участник ВОВ добавил, что в Дагестане сейчас мир и покой.

Также он отметил, что награда нашла его только сейчас, потому что в 90-е, когда Садыкова представили к ордену, ему отказал тогдашний президент России Борис Ельцин. Ибрагим-Паша Садыков награжден Орденом Славы СССР третьей степени.

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Жители Подмосковья могут принять участие в форуме «Выбирай» в Татарстане
30 мая 2024, 17:07

Фото: istockphoto / JARAMA

В Республике Татарстан пройдет форум «Выбирай» для профильного развития молодёжи. Об этом сообщила пресс-служба особой экономической зоны «Алабуга».
Форум проводится с целью внедрения информационных технологий в промышленность, автоматизации
бизнес-процессов и искусственного интеллекта.

«Образовательная программа форума включает акселератор и дни робототехники, беспилотных и спутниковых технологий, искусственного интеллекта и киберфизики, медицинских и химических технологий, проектирования и строительства. Участники, наиболее качественно и интересно выполнившие проекты акселератора и проявившие себя в рамках программы, на закрытии получат приглашения на стажировки», — подчеркнули в пресс-службе.

Стать участником форума могут стать все желающие в возрасте от 15 до 19 лет со всей России. подать заявку можно до 7 июня на официальном сайте. Сам форум пройдет с с 28 июня по 4 июля 2024 года в городе Елабуга.

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