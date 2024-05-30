Квартиры в Можайске получит 61 семья переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году из аварийного жилья в Можайском городском округе переселят почти 150 человек. Такими планами глава муниципалитета Денис Мордвинцев поделился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Более восьми лет в городе не расселялось аварийное жилье, не строились многоквартирные дома. Но уже в III квартале этого года в доме на ул. Полосухина новые квартиры получит 61 семья», – рассказал Мордвинцев.Расселение аварийного фонда стало одной из главных тем рабочей встречи. Обсуждали также модернизацию системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.
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Лора Луганская