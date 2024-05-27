В Раменском строят современный ЖК для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Раменском строят современный ЖК для переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Из аварийного жилья переселят порядка 62 человек в новый в ЖК «G3 Театральный».
На объекте полностью завершили монолитные работы.
Для комфортной жизни граждан на территории ЖК также построят детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины, а дворы облагородят зонами отдыха с беседками и игровыми площадками.
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На объекте полностью завершили монолитные работы.
«На данный момент в жилом комплексе идут работы по устройству кладки наружных и внутренних стен, прокладке наружных сетей водоснабжения. Также завершаются работы по гидроизоляции и обратной засыпки цокольного этажа. В ближайшее время начнется укладка кровли домов», — поделились в министерстве.
Для комфортной жизни граждан на территории ЖК также построят детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины, а дворы облагородят зонами отдыха с беседками и игровыми площадками.
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Мира Полтева