Студентка подмосковного колледжа победила на международном конкурсе NEW PROJECT

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Карина Охотникова, обучающаяся в домодедовском колледже «Московия», одержала победу на международном конкурсе индивидуальных проектов школьников 10-11 классов NEW PROJECT, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Карина продемонстрировала выдающиеся способности и креативность, что позволило ей достичь высоких результатов. Свой проект Карина Охотникова подготовила под руководством наставника Ольги Макеевой», — говорится в сообщении.В Минобразования Подмосковья поздравили Карину с победой и пожелали дальнейших успехов.
Конкурс NEW PROJECT направлен на поддержку научного и исследовательского потенциала молодёжи, развитие творческого мышления и коммуникативных навыков, популяризацию образования и науки, а также на выявление и поддержку талантливых учащихся.
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