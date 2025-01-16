Подмосковная студентка победила на Всероссийской олимпиаде по философии

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Дарья Шамина, обучающаяся в балашихинском Центре подготовки сферы услуг — структурном подразделении подмосковного колледжа «Энергия», заняла первое место на международной интернет-олимпиаде по философии «Солнечный свет», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Это выдающееся достижение — результат упорного труда, целеустремленности и глубоких знаний. Мы гордимся тем, что в нашем подразделении учатся такие талантливые и умные студенты! Дарья, желаем тебе дальнейших успехов и новых побед!» — сказала заведующая балашихинским подразделением Ангелина Берая.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
В министерстве отметили, что такие олимпиады проводятся на международном учебном портале по единому сценарию — дистанционно и в строгом соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
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