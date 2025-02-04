Подмосковье вошло в число лидеров по количеству производителей «зеленой» продукции

Роскачество представило первый Всероссийский рейтинг регионов по числу сертифицированных производителей «зелёной» продукции, что стало значимым шагом на пути к устойчивому развитию агропромышленного сектора страны, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Зелёная» продукция — это сельскохозяйственное сырьё с улучшенными характеристиками, соответствующее требованиям Федерального закона № 159-ФЗ о производстве экологически чистых товаров.

В настоящее время производители экологически чистых товаров, имеющих сертификаты, представлены в 17 регионах страны. Это указывает на растущий интерес как среди малых и средних фермерских хозяйств, так и крупных бизнес-структур к принципам устойчивого развития в сельском хозяйстве.



Единственный орган, имеющий аккредитацию на сертификацию экологически чистой продукции в России, — это Роскачество-Органик. Среди лидеров этого рейтинга — Московская область и тепличный комплекс «Подмосковье», принадлежащий компании «ЭКО-культура». Этот комплекс первым в стране прошёл добровольную сертификацию всех своих теплиц как производителя экологически чистых продуктов и получил знак «Зелёный эталон».



В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что этот рейтинг предоставляет новые возможности для производителей и потребителей, подчёркивая значимость экологических аспектов в современном сельском хозяйстве и способствуя формированию более ответственного подхода к производству и потреблению пищевых продуктов.