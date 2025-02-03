В Минсельхозпроде Московской области объяснили, как правильно выбирать цветы

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Для того чтобы цветы долго сохраняли свою свежесть и радовали глаз, необходимо уметь правильно их выбирать. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказало, как приобрести качественные цветы.
В первую очередь, важно обратить внимание на внешний вид цветов: свежие экземпляры имеют яркие насыщенные оттенки и неповреждённые лепестки. Т
Кроме того, необходимо убедиться, что рубашечные листья бутона не оборваны, так как это может указывать на недавнюю доставку цветка в магазин.
Также стоит оценить состояние листьев и стебля: здоровые листья имеют ярко-зелёный цвет. Также важны условия их хранения: они должны стоять в прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей и источников тепла.
В Московской области расположено несколько предприятий, специализирующихся на выращивании цветов. Среди них ООО «ТК Подосинки» и ООО «ТК Цветком» в Раменском городском округе, ООО «СТК» в Ступинском городском округе, ООО «Вертоград» и ООО «Группа "Альянс"» в Коломенском городском округе. Розы и тюльпаны пользуются наибольшим спросом среди местных жителей.
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Кроме того, необходимо убедиться, что рубашечные листья бутона не оборваны, так как это может указывать на недавнюю доставку цветка в магазин.
Также стоит оценить состояние листьев и стебля: здоровые листья имеют ярко-зелёный цвет. Также важны условия их хранения: они должны стоять в прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей и источников тепла.
В Московской области расположено несколько предприятий, специализирующихся на выращивании цветов. Среди них ООО «ТК Подосинки» и ООО «ТК Цветком» в Раменском городском округе, ООО «СТК» в Ступинском городском округе, ООО «Вертоград» и ООО «Группа "Альянс"» в Коломенском городском округе. Розы и тюльпаны пользуются наибольшим спросом среди местных жителей.
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Дайана Хусинова