Подмосковье вошло в число лидеров по помощи многодетным в погашении ипотеки

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Московская области заняла второе место в России по помощи многодетным семьям в погашении ипотечного кредита, за год на эти цели было потрачено около 4,2 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В прошлом году в Московской области было одобрено свыше 9,2 тыс. заявок на участие в программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки на общую сумму порядка 4,2 млрд рублей. (…) Это действительно востребованная мера, которой активно пользуются наши подмосковные семьи», — сказал Олег Гаджиев.Он добавил, что эту программу поддержки многодетных семей по поручению президента РФ продлили до 2030 года.
По условиям программы, многодетная семья может получить до 450 тысяч рублей, чтобы закрыть или уменьшить ипотечный кредит.
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