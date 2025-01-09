Учительница из Красногорска купила квартиру благодаря социальной ипотеке

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Двухкомнатную квартиру приобрела по программе «Социальная ипотека» учительница начальных классов Нахабинской школы №2 в городском округе Красногорск Юлия Сальникова, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Юлия Сальникова — педагог с почти 30-летним стажем. Ранее она с семьёй снимала квартиру, но в профсоюзе ей посоветовали подать документы на участие в «Соципотеке». Квартиру семья решила купить на вторичном рынке.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. В рамках программы сам кредит за квартиру выплачивается из бюджета, а собственники жилья платят только проценты по кредиту. Участие в программе могут принять учителя, медики, тренеры, молодые учёные и специалисты в сфере ОПК. Подробная информация о «Социальной ипотеке» размещена по ссылке.
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«У нас большая светлая двухкомнатная квартира. Дом новой постройки с благоустроенным двором», — поделилась учительница.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. В рамках программы сам кредит за квартиру выплачивается из бюджета, а собственники жилья платят только проценты по кредиту. Участие в программе могут принять учителя, медики, тренеры, молодые учёные и специалисты в сфере ОПК. Подробная информация о «Социальной ипотеке» размещена по ссылке.
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Лев Каштанов