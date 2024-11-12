В финал конкурса «Моя страна — моя Россия» вышли 9 представителей Подмосковья

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300 сильнейших участников ХХI сезона конкурса проектов «Моя страна — Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли в финал, среди них девять представителей Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
На конкурсе оцениваются проекты в 13 номинациях, которые охватывают практически все сферы социально-экономического развития различных территорий нашей страны.
Защиты проектов будут проходить в онлайн-формате 23-24 ноября и 30 ноября — 1 декабря.
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«Финалистами конкурса от Подмосковья стали студент Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко Антон Кардаков, ученица Химкинского лицея Кристина Александрович, ученица клинской гимназии №15 Варвара Черёмушкина, ученик СУНЦ МГУ Федор Калинин, студентка колледжа «Московия» Суман Хушерхонова, студент Российской таможенной академии Евгений Кущевой, младший научный сотрудник Коломенского археологического центра Виолетта Гусева, студентка РГУТИС Ульяна Сорокина и выпускница РГУТИС Виолетта Корниенко», — говорится в сообщении.
Защиты проектов будут проходить в онлайн-формате 23-24 ноября и 30 ноября — 1 декабря.
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Лев Каштанов