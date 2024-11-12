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В финал конкурса «Моя страна — моя Россия» вышли 9 представителей Подмосковья

Фото: istockphoto.com/AndreiDavid

Фото: istockphoto.com/AndreiDavid

300 сильнейших участников ХХI сезона конкурса проектов «Моя страна — Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли в финал, среди них девять представителей Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
На конкурсе оцениваются проекты в 13 номинациях, которые охватывают практически все сферы социально-экономического развития различных территорий нашей страны.

«Финалистами конкурса от Подмосковья стали студент Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко Антон Кардаков, ученица Химкинского лицея Кристина Александрович, ученица клинской гимназии №15 Варвара Черёмушкина, ученик СУНЦ МГУ Федор Калинин, студентка колледжа «Московия» Суман Хушерхонова, студент Российской таможенной академии Евгений Кущевой, младший научный сотрудник Коломенского археологического центра Виолетта Гусева, студентка РГУТИС Ульяна Сорокина и выпускница РГУТИС Виолетта Корниенко», — говорится в сообщении.


Защиты проектов будут проходить в онлайн-формате 23-24 ноября и 30 ноября — 1 декабря.

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#конкурс
#проекты
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье переведут в «цифру» договор на обслуживание газового оборудования
12 ноября 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Заключить договор на обслуживание газового оборудования в Московской области можно будет в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, кроме того, там же можно будет переоформить договор на поставку газа, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Мы продолжаем создавать современные сервисы, которые экономят время, силы, ресурсы жителей, делают жизнь комфортнее. Сейчас на нашем региональном портале собрано почти 400 услуг, доступных в «цифре». В рамках нового проекта, который запускаем совместно с федеральным правительством, также можно будет в электронном виде заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. «Цифра» позволяет жителям быстрее и проще подавать заявки, поскольку многие данные будут подгружаться автоматически. А в скором времени люди смогут онлайн выбирать удобную дату визита газовщика. Кроме того, через региональный портал госуслуг теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что эти инновации повысят уровень газовой безопасности и позволят снизить риски для жителей.

Подписать договор на обслуживание газового оборудования через подмосковный портал госуслуг можно будет с помощью электронной подписи — Госключа. Если у заявителя его нет, система предложит оформить его в ходе заполнения заявки. Готовый договор поступит в личный кабинет заявителя в течение десяти рабочих дней.

Благодаря электронному обмену данными от жителей не потребуется собирать и прикладывать к заявке на обслуживание газового оборудования какие-либо документы, а статус исполнения можно будет отслеживать онлайн.

«Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования стартовал в Московской области, но постепенно мы планируем масштабировать его на всю страну. За счет обмена данными в онлайн-режиме мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», — заявил зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Отмечается также, что срок обработки заявки на пусконаладку газового оборудования через областной портал госуслуг составит шесть дней, а переоформления договора поставки газа — десять дней.

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#андрей воробьёв
#цифровизация
#газоснабжение
#московская область
#подмосковье
#госуслуги
#портал
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Президент Абхазии Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации
12 ноября 2024, 15:07

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что протесты в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Он стал необходимым для определения нового понятия «многофункциональные комплексы», которое впервые было упомянуто в межправительственном соглашении «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия».

Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения, полагая, что оно подразумевает продажу России апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционных активистов были задержаны после столкновений у здания парламента. В ответ на это оппозиция перекрыла три моста, ведущие в Сухум, заявив, что движение останется заблокированным до тех пор, пока задержанные не будут освобождены.

Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас
Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас

По словам президента Абхазии, ситуация в республике находится под контролем властей.

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что российским туристам в республике ничего не угрожает в связи с протестами оппозиции. Он отметил, что это внутриполитические дела, которые никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян.

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#движение
#закон
#мид
#протесты
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Стало известно главное выигрышное отличие Су-57Э
Рособоронэкспорт назвал главные конкурентные преимущества Су-57
12 ноября 2024, 14:37

Фото: iStock/aapsky

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о высоких характеристиках российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который выделяется среди аналогичных моделей благодаря реальному боевому опыту. Об этом информирует ТАСС.
По словам Михеева, Су-57Э полностью соответствует всем современным требованиям к истребителям пятого поколения. Он подчеркнул, что истребитель продемонстрировал отличные результаты в ходе боевых действий, что является его ключевым конкурентным преимуществом.

Основные достоинства Су-57Э включают мощный комплекс вооружения, который охватывает широкий спектр новейших авиационных средств поражения, а также высокую живучесть благодаря малой заметности и современным системам обороны.

На выставке в Чжухае будут представлены новые авиационные средства поражения, предназначенные для Су-57Э. Среди них — противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета «Гром-Э1», корректируемая авиабомба К08БЭ и управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б-Э.

Особое внимание специалистов привлечет демонстрация высокоточной авиационной крылатой ракеты нового поколения Х-69. Впервые на Airshow China 2024 будет показан Су-57Э в летной программе, а также его можно будет увидеть на статической площадке.

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#вкс
#ракета
#вооружения
#ракеты
#рф
#пво
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри
12 ноября 2024, 14:29

Фото: istockphoto / Dragon Claws

На пленарном заседании Государственной Думы во втором чтении был принят законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения (по-другому чайлдфри). Документ был представлен группой депутатов и сенаторов под руководством спикеров обеих палат парламента Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко ещё в сентябре. В октябре законопроект был одобрен Думой в первом чтении.
Законопроект предусматривает запрет распространения информации, пропагандирующей чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

В законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» указано, что распространение пропаганды отказа от деторождения приведёт к внесению сайта в список запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Также владельцы социальных сетей должны отслеживать материалы, пропагандирующие отказ от деторождения.

В законе «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию» предлагается определять информацию, запрещённую для распространения среди несовершеннолетних, включая пропаганду отказа от деторождения. Органы власти должны защищать детей от такой информации согласно поправкам в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка».

Закон «О средствах массовой информации» запрещает использовать СМИ для пропаганды отказа от деторождения, а реклама не должна содержать такую информацию. Пропаганда отказа от деторождения в фильмах может стать причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения.

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#закон
#сми
#запрет
#законопроект
#россияне
#поправки
#дети
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Брянский депутат Иванов призвал исключить «магию» из законодательства РФ
12 ноября 2024, 14:25

Фото: iStock/sunnychicka

Председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что необходимо запретить рекламу гадалок и «экстрасенсов» в России, а «магическую» деятельность исключить из законодательства страны.
«Деятельность астрологов и медиумов официально числится в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности. Можно совсем исключить «магическую» деятельность из российского законодательства. Также более эффективный способ — ввести запрет на рекламу в СМИ и интернете услуг колдунов, провидцев и экстрасенсов», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Иванов.

Ранее сообщалось, что «мага» и «целителя» Анатолия Кашпировского подозревают в мошеннических действиях, а также уклонении от налогов.

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#сми
#мошенничество
#запрет
#услуги
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Стало известно, за какую сумму РЖД рассматривает возможность продажи Рижского вокзала
РЖД рассматривает продажу Рижского вокзала за 1 миллиард рублей
12 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/Apriori1

На предстоящем заседании совета директоров Российских железных дорог (РЖД) будет обсуждаться вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала, стоимость которого оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Хотя информация о продаже подтверждена, детали сделки, включая потенциального покупателя и сроки реализации, пока остаются неизвестными. Представитель РЖД отказался комментировать ситуацию.

Вопрос о предварительном одобрении продажи Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в конце сентября. Однако итоги обсуждения не были оглашены, и в начале ноября компания сообщила, что данный вопрос будет повторно рассмотрен на собрании в середине ноября.

Ранее стало известно, что камеры системы видеонаблюдения «Безопасные регион», подключённые к нейросети, позволили выявить около ста случаев нелегального сброса отходов на территории городского округа Клин с начала текущего года.

ФАС выявила нарушения в рекламе автокредитов Сбербанка. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ржд
#россия
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Около 70 многодетных семей Клина получили в этом году землю или выплаты
12 ноября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

68 многодетных семей подучили с начала года в Клину землю или денежные выплаты. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа.
В муниципалитете продолжается программа поддержки многодетных семей. 13 ноября планируется очередная процедура передачи жителям земельных участков. Три из них расположены в деревне Бортниково, один – в деревне Заболотье.
«С учётом недавних изменений в законодательстве спроса на получение денежных выплат вместо земли растёт. Сумма такой выплаты составляет 400 тыс. рублей. В этом году 41 многодетная семья в Клину выбрала денежную компенсацию вместо земли, 27 семей получили землю, 19 заявлений находятся на стадии рассмотрения», – отметили в администрации.
Там напомнили, что в 2024 году многодетные впервые получили право выбора – земельный участок или выплата. Более 200 семей, стоящих на учете в администрации муниципалитета, могут претендовать на помощь. Поддержка помогают многодетным семьям улучшить жилищные условия, выбрав удобный для себя формат.

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#клин
#многодетная семья
#семьи с детьми
#социальная поддержка
#земля
#выплаты
#подмосковье
#московская область
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В Клину видеокамеры выявили около 100 случаев незаконного сброса мусора
12 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Камеры системы видеонаблюдения «Безопасные регион», подключённые к нейросети, позволили выявить около ста случаев нелегального сброса отходов на территории городского округа Клин с начала текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Технология позволяет фиксировать правонарушения и привлекать виновных к ответственности, так как камеры фиксируют не только сам факт нарушения правил обращения с отходами, но и марки и госномера автомобилей, с которых сбрасывали мусор. Эти данные передаются в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве случаев речь идёт о нелегальном сбросе строительного мусора, а также обрезков веток и другого мусора в большом объёме.

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#клин
#мусор
#безопасный регион
#отходы
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Умер исполнитель роли Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Георгий Асатиани
12 ноября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/NetPix

В Барнауле скончался актёр Алтайского государственного театра для детей молодёжи, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани. Зрителю он запомнился также исполнением роли Олега Кошевого в постановке «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева.
Актёру было 82 года, сообщает пресс-служба театра. Молодёжному театру Алтая он отдал более 40 лет. Коллеги-актёры, руководство и сотрудники театра выражают глубокие соболезнования родным и близким почившего артиста.

Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского «Кармен» и «Пиковая дама». В 1968 году он приехал в Барнаул и поступил в труппу Алтайского краевого театра юного зрителя (так тогда назывался театр).

На сцене Асатиани сыграл около двухсот ролей. Кроме Олега Кошевого, это Павка Корчагин в «Драматической песне» по роману Островского, Метелица в «Разгроме» по Фадееву, Робин Гуд в «Стреле Робин Гуда», Адуев в «Обыкновенной истории» по Гончарову, Сальери в спектакле «Маленькие трагедии» по Пушкину, Гудвин в «Волшебнике Изумрудного города». Сыграл он также в постановках «Женитьба» и «Ревизор» по Гоголю, «Тартюф» по Мольеру, «Ромео и Джульетта» по Шекспиру.

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