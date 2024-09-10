Подмосковье вошло в топ-20 по заявкам на педагогические чтения

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
50 учителей из Московской области представили свои профессиональные практики на II Всероссийских педагогических чтениях, организованных в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия», по числу участников регион вошёл в двадцатку лучших, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всероссийские педагогические чтения – уникальная возможность для педагогов и профессорско-преподавательского состава учебных организаций предложить свои педагогические инициативы. (…) Конкурс позволит чуть по-новому взглянуть на образовательный процесс и расширить форматы технологий обучения», — сказала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга ПетроваЗаявочная кампания на участие в чтениях проводилась с 23 мая по 9 сентября. Заявки принимались по семи направлениям: «Здоровая нация», «Культурный код моей страны», «Профессия – Учитель. Призвание – Наставник», «Технологии будущего» и «Изучаю мир».
II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» будут проходить в Москве в гибридном формате в ноябре — они приурочены ко Дню народного единства.
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