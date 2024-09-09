Приём работ на конкурс «Вместе против коррупции!» завершится 1 октября

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Международный молодёжный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» проводит Генеральная прокуратура России, приём работ закончится 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства.
«Целью конкурса является привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поддержка творческих инициатив детей и молодёжи в создании антикоррупционной социальной рекламы и укрепление взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией», — говорится в сообщении.Подать заявку на участие могут как авторы-одиночки, так и творческие коллективы. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет и от 21 года до 25 лет. Участники могут попробовать свои силы в одной из трёх номинаций: «Лучший рисунок», «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.
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