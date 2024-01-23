Подмосковье вошло в топ-3 по числу переобучившихся на новую профессию

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Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу жителей, переобучившихся в рамках нацпроекта «Демография». Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«У нас переобучились около 10 тыс жителей. В тройке лидеров – Москва, Санкт-Петербург и Московская область», – уточнила Болатаева.В Министерстве социального развития пояснили, что в этом году пройти обучение в рамках нацпроекта смогут также инвалиды, граждане, ищущие работу по востребованным профессиям, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет. Это отец ребёнка, опекун или другой родственник. Ранее пройти обучение могла только мать ребёнка.
В министерстве также рекомендовали тем, кто ищет работу, воспользоваться порталом trudvsem.ru. Там с помощью специальных фильтров можно найти подходящую работу.
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Лора Луганская