Подмосковье вошло в топ-3 регионов по итогам технологической олимпиады Junior

Фото: пресс-служба Национальной технологической олимпиады Junior
«Победителями и призёрами призеров шестого сезона Национальной технологической олимпиады НТО Junior стали 1320 учеников 5−7 классов из 69 регионов России, в том числе 194 представителя Московской области. Такой результат сделал Подмосковье вторым по числу дипломантов», — говорится в сообщении.В этом году конкурс проводился по шести направлениям: компьютерные игры, искусственный интеллект, среда обитания, космос, виртуальная реальность и роботы. Участники финала в командах решали практические инженерные задания, объединенные общей легендой. Посмотреть состав команд-победителей и призеров опубликованы на сайте олимпиады.
Читайте также:
«Радио 1» выиграло награду правозащитного конкурса СМИ
Подмосковье стало лауреатом конкурса «Самый читающий регион»
14 проектов из Подмосковья поборются в финале премии Russian Event Awards