14 проектов из Подмосковья поборются в финале премии Russian Event Awards

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
14 подмосковных проектов стали участниками финальных мероприятий Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Мероприятия пройдут 27-29 ноября в Нижнем Новгороде. Право принять участие в этом этапе получили 348 проектов из 57 регионов России, двух регионов Белорусии, а также проект из Южной Осетии. В число победителей вошли 14 проектов из Московской области. Они отобраны для общенационального этапа премии», – говорится в сообщении.Найти всех финалистов можно на сайте.
Подмосковные проекты стали лауреатами в 11 номинациях.
Лучший проект по популяризации событийного туризма – Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», Музей-заповедник А. П. Чехова «МЕЛИХОВО», село Мелихово, городской округ Чехов;
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Лучшее молодёжное туристическое событие – Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», Ивантеевка, Пушкинский городской округ;
Лучшая идея туристического события – Фестиваль «Лажечников и Ко», МБУ «КГЦБС», Коломна;
Лучшее MICE событие в области туризма – Форум «Кадры решают всё», Екатерина Понкратова, Коломна;
Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью до 100 тыс человек – Всероссийский фестиваль спаржи, Туристско-информационный центр VisitKolomna, Коломна;
Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, Управление социально-значимых проектов администрации городского округа Клин;
Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек – «Ткань Озёр», Муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга», Озёры, Коломенский городской округ;
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек – Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина», Мытищи;
Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма – Фестиваль «Серебристые облака», Каширский краеведческий музей при поддержке администрации городского округа Кашира;
Региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле», Культурный центр «Лига», Коломна;
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма – Гастрономический фестиваль «Царская уха», ЦК «Заречье», посёлок Белоомут, городской округ Луховицы;
Фестиваль событийного туризма «Лука-море!», Центр досуга и культуры «Черкизово», Коломна;
Лучший муниципальный календарь туристических событий – 12 месяцев – 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин, Управление социально-значимых проектов администрации городского округа;
Событие в области автотуризма – Международный фестиваль караванеров и автопутешественников Caravanex, Арт-квартал «Патефонка и ООО Автокемпер Пром», Коломна.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в развитии событийного туризма. Цель – выявление самых успешных инициатив и их продвижение.
Премия направлена на создание информационных и коммуникационных площадок для обмена опытом и взаимодействия всех заинтересованных сторон в области событийного туризма.
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