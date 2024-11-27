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14 проектов из Подмосковья поборются в финале премии Russian Event Awards

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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14 подмосковных проектов стали участниками финальных мероприятий Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Мероприятия пройдут 27-29 ноября в Нижнем Новгороде. Право принять участие в этом этапе получили 348 проектов из 57 регионов России, двух регионов Белорусии, а также проект из Южной Осетии. В число победителей вошли 14 проектов из Московской области. Они отобраны для общенационального этапа премии», – говорится в сообщении.
Найти всех финалистов можно на сайте.



Подмосковные проекты стали лауреатами в 11 номинациях.

Лучший проект по популяризации событийного туризма – Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», Музей-заповедник А. П. Чехова «МЕЛИХОВО», село Мелихово, городской округ Чехов;

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Лучшее молодёжное туристическое событие – Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», Ивантеевка, Пушкинский городской округ;

Лучшая идея туристического события – Фестиваль «Лажечников и Ко», МБУ «КГЦБС», Коломна;

Лучшее MICE событие в области туризма – Форум «Кадры решают всё», Екатерина Понкратова, Коломна;

Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью до 100 тыс человек – Всероссийский фестиваль спаржи, Туристско-информационный центр VisitKolomna, Коломна;

Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, Управление социально-значимых проектов администрации городского округа Клин;

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек – «Ткань Озёр», Муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга», Озёры, Коломенский городской округ;

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек – Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина», Мытищи;

Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма – Фестиваль «Серебристые облака», Каширский краеведческий музей при поддержке администрации городского округа Кашира;

Региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле», Культурный центр «Лига», Коломна;

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма – Гастрономический фестиваль «Царская уха», ЦК «Заречье», посёлок Белоомут, городской округ Луховицы;

Фестиваль событийного туризма «Лука-море!», Центр досуга и культуры «Черкизово», Коломна;

Лучший муниципальный календарь туристических событий – 12 месяцев – 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин, Управление социально-значимых проектов администрации городского округа;

Событие в области автотуризма – Международный фестиваль караванеров и автопутешественников Caravanex, Арт-квартал «Патефонка и ООО Автокемпер Пром», Коломна.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в развитии событийного туризма. Цель – выявление самых успешных инициатив и их продвижение.

Премия направлена на создание информационных и коммуникационных площадок для обмена опытом и взаимодействия всех заинтересованных сторон в области событийного туризма.

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Названы направления туризма, на которые больше всего вырос спрос россиян за год
OneTwoTrip: За год вырос спрос россиян на Марокко и Японию
26 ноября 2024, 15:44

Фото: iStock/dimamorgan12

Сервис OneTwoTrip проанализировал данные и пришёл к выводу о том, что за год среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию.
«В топ-10 стран попали и Южная Корея, Китай, Филиппины и Грузия», — приводит RT информацию сервиса.

Тем временем Москва заняла третье место в рейтинге центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО по показателю достижения целей устойчивого развития ООН.

«Целям устойчивого развития в 2024 году соответствуют 96% программного бюджета столицы, а в бюджете на 2025 год эта доля составит 97%. Каждая госпрограмма Москвы соответствует одной или нескольким целям. Вопросы, связанные с повышением качества жизни горожан и созданием комфортной городской среды, занимают центральное место в городской политике», – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой.

Ранее аналитический центр «Эксперт» и одноимённый журнал представили первый рейтинг социально ответственных застройщиков России.

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#япония
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Власти Москвы начали покупать сведения по бронированиям у «Авиасейлса»
26 ноября 2024, 11:09

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Власти Москвы с целью разнообразить сведения о приезжающих в столицу туристах начали приобретать данные авиационной статистики и информацию по совершённым бронирования у сервиса «Авиасейлс». Об этом стороны соглашения сообщили в беседе с «Коммерсантом».
В Мостуризме подчеркнули, что сведения необходимы для проведения объективной оценки происходящих в отрасли туризма процессах. Так, анализ полученных данных позволит соотнести масштаб предложения и спроса, а также определить потенциальную аудиторию, для которой необходимо развитие проектов. Результаты проведённого мониторинга будут публиковаться в открытом доступе.

«Авиасейлс» является крупным поисковиком авиабилетов. Он работает с 2007 года. В октябре этого года его аудитория составила 18,9 млн пользователей. Также с 2021 года компания развивает сервис авиационной аналитики Aviastats, данные которого приобретают в основном аэропорты и перевозчики.

Отмечается, что Мостуризм уже использует различные источники информации о приезжающих в столицу туристов. В частности, это внутренняя ведомственная статистика, данные «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors и др.

Сведения от «Авиасейлс» позволят оценить географию путешествий, возрастную категорию, рассчитать долю детей, средний срок планирования поездки, а также число доступных рейсов перевозчиков.

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#отель
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#статистика
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Названа самая популярная страна для туризма у россиян в декабре
Таиланд стал самой популярной страной для туризма у россиян в декабре
22 ноября 2024, 12:57

Фото: iStock/Three_k

Почти половина российских туристов купили билеты на самолеты зарубежных рейсов на декабрь, их число достигло 46%. Самой популярной страной для отдыха за границей стал Таиланд.
Наибольшее число авиабилетов россияне приобрели по направлению Бангкок (Таиланд) — 8%, а также Пхукет (Таиланд) — 7%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс». По шесть процентов бронирований пришлись на Стамбул и Ереван, пять процентов — на Дубай.

Среднее время отдыха за рубежом в декабре составило 11 дней. Больше всего провести времени планируют в Бангкоке — две с половиной недели, а Пхукет стал самым популярным направлением для семей — четверть билетов приходится на пассажиров с детьми.

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#отдых
#авиакомпании
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Россиянам назвали недорогие направления для туризма в декабре
OneTwoTrip: Недорого в декабре можно будет отдохнуть в Пскове и Минске
19 ноября 2024, 15:55

Фото: iStock/walencienne

Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что наиболее бюджетно отдохнуть в декабре на внутренних направлениях туризма можно будет в Пскове, а также в Казани, Москве и Великом Устюге.
Что касается других стран, то здесь в топе столица Белоруссии.

«Возглавляет топ Минск: поездка обойдётся в 9 тыс. рублей за билет в одну сторону и 7 тыс. рублей за номер в трёхзвёздочном отеле. Почти столько же стоит отдых в Тбилиси: 12 тыс. рублей за перелёт и около 3,3 тыс. рублей за жильё. На третьем месте оказался Ереван», — приводит RT результаты исследования.

А Фонд развития гражданского общества определил топ-35 самых устойчивых субъектов РФ по социально-экономическому развитию. Так, ими стали ЯНАО, НАО и Чукотка, а также Магаданская область. Как передают «Известия», лидирующие позиции также занимают Сахалинская область, Москва и ХМАО, Санкт- Петербург, Мурманская область и Якутия.

Ранее вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин выразил уверенность в том, что систему «всё включено» в Турции не отменят.

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#отдых
#столица
#рф
#туризм
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В Турции заволновались о здоровье туристов из-за системы «все включено»
Эксперт Устаоглу: система «все включено» в Турции вредит здоровью туристов
16 ноября 2024, 12:25

Фото: iStock/kadmy

Система «все включено» в Турции приводит к тому, что отдыхающие не покидают отели и постоянно едят, что вредно для их здоровья и для раскрытия туристического потенциала страны. Об этом заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу в беседе с РИА Новости. По его словам, следует организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд для решения этой проблемы.
«В больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы гости выходили из отеля, чувствовали себя свободно, гуляли по вечерам. Например, ты можешь выбрать по своему вкусу и карману — пиццу с вином, меню с морепродуктами. А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте. Думаю, мы не потеряем от этого (от отмены системы «все включено» — прим. ред). Будет разнообразие, в том числе по цене», — предложил он.
Ранее сообщалось, что этой осенью Турция стала у россиян самым востребованным туристическим направлением. Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятерку лидеров по туристическому потоку входят Турция, на долю которой приходится 34,8% продаж туров, Египет (15,5%), Таиланд (7,8%), Объединенные Арабские Эмираты (7,5%) и Абхазия (4%).

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#турция
#россияне
#отель
#туризм
#отдых
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Отельеры Турции отметили вредную особенность гостей отелей «всё включено»
Отельеры в Турции озаботились здоровьем гостей в отелях «всё включено»
16 ноября 2024, 09:17

Фото: istockphoto.com/ru/triocean

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «всё включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Устаоглу, это вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала Турции. Он отметил, что в больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы туристы выходили из отеля и чувствовали себя при этом свободно.

Президент Ассоциации малых отельеров допустил, что существенных потерь из-за отмены системы «всё включено» не будет.

Напомним, представители турецкого туристического бизнеса неоднократно высказывали необходимость пересмотра концепции «всё включено» в отелях.

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#президент
#туристы
#турция
#путешествия
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Талисман из Каширы колесит по Чили c участниками кругосветного путешествия
15 ноября 2024, 22:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Житель Кашира Саша Холодный (Александр Морозов) продолжает путешествие на знаменитом автомобиле «УАЗ», именуемом «буханкой». Вместе с ним в Чили находится талисман, подаренный сотрудниками Каширского краеведческого музея, – Каширский котик. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширский котик продолжает смотреть на бескрайние просторы Чили, удобно устроившись у ветрового стекла. Мы мчим далее, впереди Аргентина и много интересного», – написал каширянин в соцсетях.
Для его автомобиля Чили стала уже 84-й страной.

Как отметили в пресс-службе, по окончании путешествия Каширский котик вернётся на своё место в краеведческом музее.

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#коты
#подмосковье
#московская область
#автомобиль
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В РСТ призвали не паниковать из-за отмены «всё включено» в Турции
Вице-президент РСТ Горин предрёк сохранение «всё включено» в Турции
15 ноября 2024, 16:09

Фото: iStock/M-Production

Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин выразил уверенность в том, что систему «всё включено» в Турции не отменят.
«Очередной вброс и реклама Турции. Отмены и сокращения «всё включено» не будет в организованном пакетном туре. В этом году поток туристов составил 6,7 млн, а в следующем будет 7,5 млн, для Турции в выездном туризме — 60%», — заявил в беседе с RT Горин.

До этого юрист Дмитрий Кваша что делать, если человек не попал на свой рейс из-за овербукинга. Он отметил, что в таких ситуациях можно рассчитывать на денежную компенсацию или оформление нового перелёта за счёт средств авиакомпании.

«На каждом аэровокзале есть кабинет или стойка с представительством авиакомпании, куда надо подойти с паспортом, получить форму заявления на возврат стоимости билета, заполнить её. Компания снимает с заявления копию, отдает её вам, а оригинал забирает себе. По закону минимальный срок возмещения денежных средств занимает 10 дней, но авиакомпания может сама установить срок возврата до 40 дней», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кваша.

Ранее сообщалось, что согласно данным аналитиков «Сравни», за год вырос спрос российских туристов в Китай.

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#туристы
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Российские туристы стали чаще ездить в Китай
15 ноября 2024, 14:58

Фото: iStock/hxdyl

Согласно данным аналитиков «Сравни», за год вырос спрос российских туристов в Китай.
«Основными факторами, которые способствуют росту, являются: развитие туристической инфраструктуры в регионе, расширение выбора туристических маршрутов и окончательное снятие ограничений после пандемии коронавирусной инфекции», — приводит RT сообщение специалистов.

Также в топе у россиян находятся и такие азиатские направления, как Вьетнам и Таиланд.

При этом и российские города традиционно пользуются большим спросом и привлекают внимание как туристов, так и самих горожан. Так, Народная артистка России, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Лариса Луппиан поделилась своими первыми впечатлениями о Северной столице.

«Город произвёл на меня колоссальное впечатление. Я никогда не видела такой архитектуры. Я была до того в столице и думала, что в Ленинграде здания более монументальные, сталинские, как в Москве. А здесь европейская архитектура, и после Ташкента мне всё тут было в новинку», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Луппиан.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявляла, что наиболее популярными направлениями на новогодние праздники для россиян стали Москва и Таиланд.

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#архитектура
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