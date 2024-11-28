«Радио 1» выиграло награду правозащитного конкурса СМИ

Алексей Кизенков и Анастасия Бондарева. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
В Подмосковье подвели итоги конкурса на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности в 2024 году, дипломы победителям вручила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. В число победителей вошло «Радио 1», сообщает пресс-служба омбудсмена региона.
«Вы поднимаете важные вопросы и это очень помогает нам в работе. Благодарю вас за то, что вы проводите большую работу в сфере правового просвещения», — сказала победителям конкурса Ирина Фаевская.В этом году конкурс проводился по трём номинациям: «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой блог». Редакция «Радио 1» получила диплом второй степени за цикл программ про акцию «Доброе дело» для участников СВО, проектный семинар Комитета семей воинов Отечества и программ о деятельности омбудсмена Подмосковья. Награду получили Алексей Кизенков и Анастасия Бондарева.
«Правовое просвещение — тема, безусловно, актуальная. Радиостанция работает именно для людей и ради людей. Все вопросы, касающиеся защиты прав человека, всегда звучат в нашем эфире. Мы стараемся говорить на актуальные для людей темы», — сказал радиоведущий Алексей Кизенков.
На конкурсе были отмечены проекты телеканала «360», издания «Газета.ру» и ряда других СМИ.
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