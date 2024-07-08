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В Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства

08 июля 2024, 11:44
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В Московской области с начала года оформили более 5 млн рецептов на льготные лекарства в электронном виде. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Сделать это можно на приёме у врача или через интернет – с помощью телемедицинской консультации.
«Электронные рецепты – это удобно. Пациенту не нужно ехать в поликлинику – врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на приеме онлайн. Только с начала года наши врачи оформили более 5 млн таких рецептов», – уточнила Болатаева.
При наличии электронного рецепта пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис», чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».



Записаться на телемедицинскую консультацию можно через этот портал, а также через инфомат в медицинской организации, по тел. 122, на приёме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
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Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход ремонта Хирургического корпуса
08 июля 2024, 11:48

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Капитальный ремонт проводится в Хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова, ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Масштабное обновление Хирургического корпуса началось в 2023 году. Сейчас строительная готовность составляет около50%. Работы идут в графике и должны завершиться до конца этого года», — сказал Иванов.
Сейчас на объекте уже обновили кровлю и укрепили железобетонные конструкции, обустроили перегородки, стяжки пола и оштукатурили помещения. Продолжаются фасадные работы и замена окон, начался монтаж инженерных коммуникаций.

Руководитель проекта компании-подрядчика «Инжиниринг Групп» Алексей Губарев рассказал, что в ходе работ возникли сложности с получением необходимого объёма электроэнергии для функционирования обновлённого медучреждения. При этом он заверил, что скоро этот вопрос будет решён.

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#капитальный ремонт
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#андрей иванов
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Видновский врач Сухорукова назвала допустимые порции малины для детей и взрослых
08 июля 2024, 10:30

Фото: iStock / wmaster890

Взрослый человек может употреблять без вреда для здоровья до 400 граммов малины в сутки. Детям рекомендуется не более 200 граммов ягоды в день, сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«С малиной лучше не перебарщивать, а соблюдать меру. Взрослым можно есть до 400 граммов ягоды в сутки, детям - по 160-200 граммов. Эти нормы действительны, если у человека нет аллергии или других медицинских противопоказаний», – сказала Сухорукова РИА Новости.
Врач напомнила, что в число полезных свойств малины входят улучшение работы мозга, снижение сахара в крови, поддержание здоровья сердца, улучшение работы органов пищеварения, почек, печени и жёлчного пузыря, уменьшение риска развития артрита. Помимо этого, малину используют как потогонное средство при простуде.

Однако при ряде заболеваний ягоду лучше исключить из рациона. Нельзя есть малину людям с гастритами, язвой и колитом. Не рекомендуется малина и при подагре. Если есть камни в почках, о малине тоже придётся забыть, добавила Сухорукова.

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Стало известно о рисках распространения чумы в России
В Роспотребнадзоре исключили риски распространения чумы в России
06 июля 2024, 13:25

Фото: iStock/ChamilleWhite

В Роспотребнадзоре исключили риски завоза бубонной чумы в Россию из Соединённых Штатов.
Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что в штате Колорадо выявили пациента, заразившегося чумой. При этом остаётся неизвестным как личность пациента, так и способ его заражения.

«Риски распространения чумы в РФ исключены. В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы», — говорится в сообщении российского ведомства.

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#роспотребнадзор
#болезнь
#сша
#чума
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Врач Жемчугов назвал основные источники ротавируса
05 июля 2024, 18:31

Фото: iStock/metamorworks

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ротавирусная инфекция набирает обороты практически каждое лето, особенно в курортных регионах.
Источниками заражений такой инфекцией служат температура и окружающая среда, которые благоприятствуют её развитию, а также вода. Передаётся ротавирус, напоминает врач, фекально-оральным путём.

«Желудочно-кишечные инфекции и зимой тоже бывают в связи с фкально-оральным путем передачи. В первую очередь нужно пить проверенную воду, чтобы избежать заражения. В поездки лучше всего брать воду в запечатанных бутылках», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Жемчугова.

А гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о вреде частого употребления мороженого.

«При частом употреблении мороженого увеличивается активность сальных желёз. Влияние коровьего молока в сочетании с большим количеством животных жиров для людей с акне усиливает его, поэтому они страдают, им вообще нельзя молоко, сметану, мягкие сыры типа маскарпоне и так далее, все сладкое, вкусное и десертное», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина призывала отказаться от завтрака кашами быстрого приготовления, поскольку такие продукты практически не имеют полезных свойств.

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#продукты
#врач
#здоровье
#инфекция
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В 32 муниципалитетах Подмосковья проведут акцию «Проверь здоровье в парке»
05 июля 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области 6 и 7 июля вновь состоится акция «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в 32 городских округах, в том числе в Видном, Кашире, Ногинске, Электрогорске и других муниципалитетах.
«Мы уже третий год проводим акцию и видим, что она находит у жителей положительный отклик. В эти выходные врачи снова будут работать в городских парках», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он напомнил, что для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». При необходимости человека направят в поликлинику для прохождения углублённого обследования.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ранее сообщалось, что здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей

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#парки
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Врач Шехян назвал напиток, который опаснее водки
Врач Шехян назвал коньяк опаснее водки
05 июля 2024, 17:34

Фото: iStock/Shaiith

Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян объяснил, что коньяк наносит ЖКТ больший вред, чем водка, поэтому этот напиток опаснее для здоровья.
«Коньяк расширяет сосуды, из-за чего давление после его употребления может снизиться. Не нормализоваться, а именно неконтролируемо упасть. Кроме того, коньяк провоцирует учащение сердцебиения, как и любой алкоголь, в результате чего снижение давления может смениться ростом. Ну и, конечно, тахикардия как явление крайне неполезна для организма», — добавил в беседе с NEWS.ru Шехян.

При этом специалист отметил, что оба напитки карйне вредны для здоровья, и ни один из них не является более полезным. Употребление и водки, и коньяка в больших количествах может привести к различным серьёзным заболеваниям, в том числе к алкоголизму.
Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявляла, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.

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#здоровье
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Врач Лесков раскрыл опасность кондиционера в машине
05 июля 2024, 17:01

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что автомобильный кондиционер может спровоцировать инфекции в организме.
«Сам по себе кондиционер в автомобиле не может стать причиной болезни, поскольку он поддерживает комфортную температуру 18-22°С. Однако резкое охлаждение тела приводит к активизации инфекций, которые уже есть в организме. Так, кондиционер часто обвиняют в воспалении тройничного нерва», — пояснил в беседе с Газета.ру Лесков.

Кроме этого, в случае хронического гайморита или тонзиллита кондиционер может вызвать ангину.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявлял, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.

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Травмы, кишечные инфекции и глисты: Где и как купаться, чтобы остаться здоровым
Химкинские врачи назвали риски купания в открытых водоёмах
05 июля 2024, 15:18

Фото: iStock/LeonidKos

На дворе стоит дикая жара, а потому на выходных очень сложно отделаться от желания доехать до ближайшей речки и вдоволь накупаться. Однако не стоит забывать об опасностях, которые таят в себе открытые водоёмы.
Где и как принимать водные процедуры, чтобы не навредить своему здоровью «Радио 1» рассказали эксперты Химкинской областной больницы.

«В открытых водоёмах есть риск получения травм и повреждений кожных покровов, заражения кишечными инфекциями и гельминтозом», — предупредили врачи.

По словам медработников, необходимо тщательно выбирать оборудованные водоёмы, надевать резиновую обувь перед заходом в воду, строго соблюдать правила гигиены, а также ни в коем случае не глотать воду из рек и озёр.

Опасность может таиться не только в открытых водоёмах, но и в аквапарках, напомнили специалисты.

«Выбирайте качественную услугу, не пытайтесь сэкономить. Если в заведении соблюдаются все правила и нормы, риски минимальны», — уточнили собеседники «Радио 1».

Медики подчеркнули, что правила, которые необходимо соблюдать в аквапарках, бассейнах и спа аналогичны тем, которых стоит придерживаться при купании в открытых водоёмах. Разве что в данном случае резиновая обувь выступая как защита не от травм, а от грибка. Также не стоит забывать и о мерах гигиены - они помогут защититься от инфекционных заболеваний.

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#река
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Врач Чудаков объяснил ухудшение самочувствия перед дождём и грозой
05 июля 2024, 15:14

Фото: iStock/shujaa_777

Кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков заявил, что ухудшение самочувствия перед дождями и грозами связано с реакцией организма на влажность, атмосферное давление.
«Люди реагируют на магнитное поле, влажность, атмосферное давление, поэтому перед дождём и грозой у некоторых людей ухудшается самочувствие. Человек, как живой организм, в определённых ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности», — прокомментировал в беседе с RT Чудаков.

До этого кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе ведущей онкологической клиники Денис Романов заявил, что связей между жаркой погодой и образованием опухолей не выявлено. При этом риск развития меланомы вырастает при слишком частом нахождении под палящими лучами или получении ожогов.

«В большинстве своём либо эти болезни случаются с человеком в очень уважаемом возрасте, либо, будучи своевременно выявленными, являются довольно «беззлобными» и хорошо поддаются минимальному объёму лечения», — добавил в беседе с «Царьградом» Романов.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявляла, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.

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