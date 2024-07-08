В Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области с начала года оформили более 5 млн рецептов на льготные лекарства в электронном виде. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Сделать это можно на приёме у врача или через интернет – с помощью телемедицинской консультации.
«Электронные рецепты – это удобно. Пациенту не нужно ехать в поликлинику – врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на приеме онлайн. Только с начала года наши врачи оформили более 5 млн таких рецептов», – уточнила Болатаева.При наличии электронного рецепта пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис», чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через этот портал, а также через инфомат в медицинской организации, по тел. 122, на приёме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.
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