Замминистра обороны Цивилёва оценила работу реабилитационного центра в Коломне

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Замминистра обороны России Анна Цивилева вместе с первым заместителем председателя правительства Московской области Людмилой Болатаевой побывала в новом реабилитационном центре «Протэкс-центра» в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного министерства.
«Протэкс-центр» более 30 лет производит протезы и ортопедические изделия из современных материалов. Недавно на его базе открыли реабилитационный центр для пациентов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата, которым необходимы протезы.
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«Уникальность центра в том, что сложный процесс протезирования происходит в одном месте и в короткие сроки. Он включает производство протезов, восстановление и адаптацию бойца. Планируется, что за год здесь смогут пройти курс реабилитации порядка 500 пациентов», – рассказала Болатаева.
«Мы видим, какие высокие результаты восстановления показывают наши ребята при таком комплексном подходе к реабилитации. Наша задача – транслировать этот опыт на другие регионы России. Конечно, потребуется обучить специалистов, в том числе реабилитологов и протезистов. Всё это позволит как можно быстрее восстановить ребят, чтобы они скорее вернулись к мирной жизни», – сказала Цивилёва.Как отметили в министерстве, каждый протез в центре изготавливают индивидуально. Помимо протезирования, в центре помогают в социальной и бытовой адаптации.
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Лора Луганская