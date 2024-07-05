Ещё 48 подмосковных медработников получили сертификаты на социальную ипотеку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Доме правительства Московской области торжественно вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Их получили 48 медицинских специалистов, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Мы не только привлекаем новые кадры в наши больницы. В фокусе нашего внимания – специалисты, которые давно у нас работают. «Социальная ипотека» запущена у нас с 2016 года. Благодаря этой программе свидетельства на приобретение квартир получили более 1,8 тыс. врачей. Сегодня мы вручили такие сертификаты ещё 48 специалистам», – сказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.Участники программы получают от Московской области 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам же получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
Подробную информацию о мерах социальной поддержки медработников можно найти на сайте.
Всего в этом году по программе «Социальная ипотека» вручат 295 сертификатов. 160 из них получат медработники, 73 – учителя, 57 – молодые учёные и уникальные специалисты ОПК, пять – тренеры.
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