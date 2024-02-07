Подмосковье вошло в топ-3 самых активных регионов, обращавшихся в правительство в январе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область вошла в число самых активных регионов России, откуда в январе отправлялись обращения в кабмин. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
«Высокая активность по соотношению количества поступивших писем на 10 тысяч жителей в январе отмечена в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской, Воронежской, Вологодской, Мурманской и Калининградской областях, Карелии, Ненецком автономном округе», – сказано в сообщении.По данным кабмина, самые важные и социально значимые обращения передавались в секретариаты председателя правительства и его заместителей (215 писем), руководству аппарата правительства (12) и в его структурные подразделения (349).
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Лора Луганская