Подмосковье вошло в топ-3 самых активных регионов по восстановлению лесов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«Это награда не только региональному Комитету лесного хозяйства, но и всем жителям области, которые, начиная с 2013 года, активно участвуют в акциях по восстановлению лесов, приходят на площадки целыми семьями и трудовыми коллективами», — заявил зампред областного ведомства Дмитрий Новиков.
Отмечается, что в текущем году в Подмосковье расширили формат акции «Сохраним лес»: мероприятия стали включать в себя не только посадку деревьев, но и уход за имеющимися насаждениями, а также уборку лесов от мусора.
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