Жителям и гостям Подмосковья рассказали о штрафах за незаконную рубку ели

Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»
В Московской области началась операция «Ёлочка-2024». Её цель – пресечь незаконную рубку хвойных деревьев перед новогодними праздниками, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«С 16 по 31 декабря на землях лесного фонда Московской области проводится мероприятие «Ёлочка-2024». Задача – выявление и пресечение незаконной рубки деревьев хвойных пород, охрана молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период. На это время организованы дежурства лесной охраны, увеличена кратность патрулирований лесов. В рейды отправляются патрульные группы с правоохранителями, общественными лесными инспекторами и представителями казачьих обществ», – пояснил Агулов.Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»
Он добавил, что маршруты патрулирования лесов подобраны заранее.
Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, за незаконную рубку лесных насаждений виновным грозит административный штраф до 5 тыс. рублей для физических лиц до 500 тыс. – для юридических. Если ущерб превысил 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность.
Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»
Статья КОАПП устанавливает, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников предусматривает штраф для граждан вот 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
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Лора Луганская