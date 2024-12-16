Жителям и гостям Подмосковья рассказали о штрафах за незаконную рубку ели

На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 декабря, основные сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.