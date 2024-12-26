Подмосковье вошло в топ-30 по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Московская область вошла в топ-30 по итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 342 студента успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу, сообщили в пресс-службе организаторов олимпиады.
Отборочный этап проходил с 15 ноября по 1 декабря. Свои силы проверили более 128,5 тыс. студентов из всех регионов России. Без малого 26 тыс. набрали нужное количество баллов для продолжения участия. Впереди у них – заключительный этап.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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«Олимпиада «Я – профессионал» даёт равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны, получить награды. Платформа «Россия – страна возможностей» поддерживает талантливую молодёжь на пути к профессиональному и личностному успеху», – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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Лора Луганская