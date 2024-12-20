Подмосковные студенты вошли в число победителей проекта «Твой Ход»

Фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»
Студенты из Московской области Мария Сидоркина, Артём Глазков, Светлана Муравлева и Елизавета Щеглова одержали победу в четвёртом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба проекта.
«Жительница Подмосковья Мария Сидоркина из Московской государственной академии физической культуры победила в конкурном треке «Делаю» с проектом «Искатели истины: Лига школьных дебатов». Выигрыш составил миллион рублей», — говорится в сообщении.
Мария Сидоркина (фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»)
Кроме того, трое представителей Московской области вошли в число победителей конкурсного трека «ПервопроХодец» для первокурсников: Светлана Муравлева, Елизавета Щеглова и Артём Глазков. Все трое также учатся в Московской государственной академии физической культуры. Ребятам вручили ценные подарки от проекта «Твой Ход» и его партнёров.
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