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Подмосковные студенты вошли в число победителей проекта «Твой Ход»

Фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»

Фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»

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Студенты из Московской области Мария Сидоркина, Артём Глазков, Светлана Муравлева и Елизавета Щеглова одержали победу в четвёртом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба проекта.
«Жительница Подмосковья Мария Сидоркина из Московской государственной академии физической культуры победила в конкурном треке «Делаю» с проектом «Искатели истины: Лига школьных дебатов». Выигрыш составил миллион рублей», — говорится в сообщении.

Мария Сидоркина (фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»)



Кроме того, трое представителей Московской области вошли в число победителей конкурсного трека «ПервопроХодец» для первокурсников: Светлана Муравлева, Елизавета Щеглова и Артём Глазков. Все трое также учатся в Московской государственной академии физической культуры. Ребятам вручили ценные подарки от проекта «Твой Ход» и его партнёров.

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#московская область
#подмосковье
Скончался каскадёр и дублёр Михаила Боярского Александр Пестов
20 декабря 2024, 14:57

Фото: iStock/ jorgeantonio

Скончался актёр из «Возвращения Будулая» и дублёр Михаила Боярского Александр Пестов, информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.Ру».
Александр Пестов ушёл на 79 году жизни.

Согласно информации сайта актёр скончался в среду, 18 декабря.

Александр Пестов 26 лет (с 1970-го по 1996 год) трудился на киностудии «Ленфильм», он был постановщиком трюком и профессиональным гонщиком. Ещё он был членом Союза кинематографистов Российской Федерации.

Среди фильмов, в съёмках которых принимал участие бывший дублёр Михаила Боярского: «Красная стрела» (1986), «Водитель автобуса» (1983), «Дорожный патруль — 2» (2008), «Возвращение Будулая» (1985) и иные.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончался актер Дэвид Уитерлей, прославившийся благодаря своей роли Барлимана Баттербера в трилогии «Властелин колец». В некрологе, опубликованном после его смерти, отмечается, что Уитерлей «очаровал публику» своими выступлениями и оставил значимый след в индустрии развлечений.

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#актёр
#смерть
#кино
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Генерал-лейтенанта Игоря Кириллова похоронили в Подмосковье
20 декабря 2024, 14:57

Фото: iStock/dragana991

Начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова похоронили в Подмосковье, пишет Shot.
По данным издания, на прощание с Кирилловым пришли министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря.

Задержали исполнителя теракта утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана А. Курбонов рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Он установил СВУ на электросамокат, который припарковал около подъезда дома на Рязанском проспекте, где проживал Кириллов. Он привел его в действие, когда генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли на улицу. Оба погибли на месте.

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#рф
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У топ-менелдера Лукина нашли при обыске коллекцию часов и миллионы
20 декабря 2024, 14:52

Фото: istockphoto/frantic00

Правоохранители провел обыски в квартире загородном доме генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Ранее он был задержан за махинации при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах.
Во время обыска полицейские нашли около 1,7 миллиона рублей наличными и коллекцию часов премиум-класса стоимостью более 100 тысяч долларов. Об этом ТАСС рассказали представители силовых структур. Собеседник агентства сообщил, что в коллекции были часы таких известных брендов, как Rado, Vacheron Constantin, Breguet, IWC. Следователям предстоит установить законность происхождения часов элитных марок и денежных средств.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали Лукина накануне, 19 декабря. Ранее по этому же делу был арестован бывший заместитель генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. Следователи считают, что в 2023 году он заключил договор оплатил строительство укреплений подрядной организации, хотя работы ранее уже был выполнены другой компанией. В результате бюджету был нанесён ущерб в сумме 173,2 миллиона рублей.

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#ущерб
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Идиллическая ночь: синоптик предсказал погоду на Новый год в столичном регионе
Синоптик Шувалов: в Москве и области на Новый год ожидается снег и слабые морозы
20 декабря 2024, 14:36

Фото: iStock/Nelosa

Слабые морозы вернутся в новогоднюю ночь в Москву и Подмосковье, будет идти снег. Об этом сообщил «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Новогодняя ночь кажется вполне новогодней, потому что морозы вернутся, несильные, слабые, порядка 3-5 градусов ниже нуля, и будет, ожидается, небольшой снежок. Так что надеемся на идиллическую погоду на Новый год, в новогоднюю ночь», — рассказал Шувалов.
Что же касается предстоящих выходных, то в столичном регионе ожидаются погодные качели: ещё в субботу будет тепло, а уже в воскресенье столбики термометров опустятся до -4-6 градусов, на дорогах образуется гололёд.

На следующей неделе погода не принесёт «ни солнца, ни морозов».
«Опять ноль, минус два, ноль, плюс два — и так всю неделю, практически до Нового года», — отметил эксперт.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные, 21 и 22 декабря, в Москве не ожидается значительных осадков, температура будет держаться в районе нулевой отметки.

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#морозы
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Подмосковным участникам СВО списали долги по кредитам на 27 млн рублей
20 декабря 2024, 14:32

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

Около 27 млн рублей задолженностей по кредитам списали судебные приставы Московской области 41 участнику специальной военной операции, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Согласно закону, исполнительные производства по невыплаченным кредитам, включая ипотечный, если заёмщик заключил контракт с Минобороны РФ на срок больше одного года, а сумма кредита составляет менее десяти миллионов рублей. Предусматривается также остановка судебного производства по взысканию догов по кредитам и в отношении супругов военнослужащих», — отмечается в сообщении.
Для оперативного прекращения исполнительного производства жители Подмосковья могут очно обратиться в любое отделение судебных приставов либо воспользоваться интернет-приёмной на сайте ГУ ФССП России по Московской области, написать на электронную почту odo@r50.fssp.gov.ru или подать заявление через областной портал госуслуг.

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#подмосковье
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В Подмосковье выполнили губернаторскую программу газификации на 2024 год
20 декабря 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Губернаторская программа газификации на 2024 год охватила 77 населённых пунктов Московской области. Специалисты Мособлгаза полностью завершили её, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«Благодаря реализации этой программы Подмосковье стало одним из регионов-лидеров по уровню газификации в России. Сегодня этот показатель составляет 98,3%. Мы стремимся обеспечить доступ к газу как можно большего количества населённых пунктов, включая самые отдалённые. Ведь газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Помимо губернаторской программы, в регионе также реализуется президентский проект социальной газификации. Он предполагает бесплатное для жителей подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах. В уходящем году газ по программе пришёл в дома 33 тыс. жителей области.

Кроме того, в этом году в рамках послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации и проложить сети до границ участков домов СНТ в границах газифицированных населённых пунктов. Это значит, что владельцы расположенных в СНТ участков смогут стать участниками программы догазификации.

Сегодня в Подмосковье утверждены планы-графики газификации СНТ на 2025-2030 годы. Всего в программу вошли 956 СНТ.

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#подмосковье
#московская область
#владимир путин
#губернатор
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У музыканта Макаревича* не осталось имущества в России
20 декабря 2024, 14:17

Андрей Макаревич* (фото: РИА Новости/Александр Вильф)

У музыканта Андрея Макаревича* не осталось имущества в России. Об этом сообщил его представитель Антон Чернин в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что никаких бизнес-интересов и никакого имущества в России у Макаревича больше нет.

Также в этот день Telegram-канал Mash писал о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла московскую фирму музыканта Макаревича* и философа Рубена Апресяна*. ООО «Философия ненасилия»** зарегистрирована в 2023 году. Адресом организации была квартира философа.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что у Макаревича* имелось в собственности около 70 объектов недвижимости на территории России.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**организация, выполняющая функции иноагента
#россия
#имущество
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#бизнес
#квартира
#фнс
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В Подмосковье украсили к Новому году автовокзалы и автостанции
20 декабря 2024, 13:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автовокзалы, автостанции, а также некоторые автобусы украсила к Новому году подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», кроме того, на ряде маршрутов водителям раздали костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Новогодние украшения были размещены на автовокзалах в Ногинске, Луховицах, Клину, Зарайске, Воскресенске и Ступине, а также на автобусных станциях в Солнечногорске, Павловском Посаде, Фрязине и Коломне», — уточняется в сообщении.
Отмечается также, что в праздничные дни в автобусах Мострансавто будет звучать поздравление с Новым городом от Деда Мороза из Великого Устюга, а на информационные экраны выведут детские рисунки, присланные на конкурс «Новогодний автобус».

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#автобусы
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#праздник
#московская область
#подмосковье
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Украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию
20 декабря 2024, 13:41

Артур Бабич (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Немало попутешествовавший по миру украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию. По его утверждению, на постоянное место жительства.
Об этом сам блогер рассказал корреспонденту телеграм-канала Mash. По его словам, никуда уезжать он больше не собирается, планирует получить паспорт Российской Федерации и жить-поживать на российских просторах. Потому что здесь благодарная аудитория, легче делать интересный контент.

Бабич покинул Россию после начала специальной военной операции. Жил в Соединённых Штатах, но там как-то не задалось. Пошли жалобы на безденежье и трудности общения с англоязычной аудиторией. Потом блогер отправился в Армению, но и там укорениться не получилось. В итоге заявил: скучаю по России, после чего вернулся, откуда уезжал. После этого на Украине его прозвал предателем, а со стороны оголтелых националистов даже посыпались угрозы.

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