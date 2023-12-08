Подмосковье вошло в топ-5 по количеству регистраций на всероссийский конкурс «Начни игру»

Фото: пресс-служба всероссийского конкурса «Начни игру»
Московская область вошла в топ-5 регионов России по количеству регистраций на Всероссийский конкурс «Начни игру». Об этом сообщила пресс-служба всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Всего за пять месяцев регистрационной кампании из Московской области заявку подали 3 321 участник. Конкурс «Начни игру» реализуется в рамках национального проекта «Образование».
Также в России отметили растущий интерес к созданию и развитию игровой индустрии у молодого поколения.
Кроме этого, участников проекта обучают методологи четырёх направлений и партнеры из компаний игровой индустрии и ИТ-сферы.
Стоит отметить, что финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» пройдет в марте 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».
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Также в России отметили растущий интерес к созданию и развитию игровой индустрии у молодого поколения.
«Команда проекта «Начни игру» ставила перед собой две ключевые задачи: во-первых, дать участникам начальную базу знаний об игровой индустрии и, во-вторых, развить у них навыки работы с реальными задачами. <…> Наши сегодняшние участники при должном старании уже завтра смогут стать лучшими специалистами геймдева.<…>», – отметила руководитель проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Марьям Карпова.
Кроме этого, участников проекта обучают методологи четырёх направлений и партнеры из компаний игровой индустрии и ИТ-сферы.
Стоит отметить, что финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» пройдет в марте 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».
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Мира Полтева