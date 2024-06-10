Подмосковье вошло в топ-5 регионов-лидеров по социально-экономическому положению

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область заняла пятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России в 2023 году. Интегральный показатель региона составил 82,083. Лидерами рейтинга остались Москва (94,339) и Санкт-Петербург (89,025). Далее следуют Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ.
«14-й по счёту ежегодный рейтинг социально-экономического положения регионов России подготовил Центр экономических исследований РИА Новости. Список построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за прошлый год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально-экономического развития региона по сравнению с другими субъектами Федерации», – говорится в сообщении.Анализируемые показатели были разделены на четыре группы: показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.
Регионы-лидеры, входящие в топ-10, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга находится на высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов.
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Лора Луганская