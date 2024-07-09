Подмосковье вошло в топ-5 страны по выплатам компенсаций обманутым дольщикам

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Московская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по числу обманутых участников долевого строительства, которым выплатили компенсацию за первые шесть месяцев текущего года. Об этом рассказал зампред правительства России, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Всего в первом полугодии выплаты получили 10,6 тыс. дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В топ-5 регионов по числу людей, получивших компенсацию, вошли Московская область, Красноярский и Ставропольский края, а также Ульяновская и Ленинградская области», — говорится в сообщении.В указанных регионах компенсационные выплаты получили 5,6 тыс. обманутых дольщиков.
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