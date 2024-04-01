Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Московская область вновь вошла в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.
Отмечается, что Подмосковье оказалось на третьей строчке рейтинга после Москвы и Санкт-Петербурга.
Он отметил, что 73 из 74 городов Подмосковья имеют статус населённых пунктов с благоприятной городской средой.
Губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, поддержка которого помогает развиваться Подмосковью.
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«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека, особое внимание уделяем благоустройству общественных территорий. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России. Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды», – заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, поддержка которого помогает развиваться Подмосковью.
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Анастасия Чинкова