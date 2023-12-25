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Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга регионов по итогам года

25 декабря 2023, 10:26
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в топ-3 агрегированного рейтинга регионов по итогам 2023 года, заняв третье место. Список по заказу агентства РИА Новости подготовили специалисты РИА Рейтинг. Первые две строки заняли Москва и Санкт-Петербург.
Эти три региона набрали наибольшее число баллов в рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития регионов. Это качество жизни, социально-экономическое положение, материальное благополучие, научно-технологическое развитие, а также приверженность населения здоровому образу жизни и многое другое.

Рейтинг рассчитан путём агрегирования баллов Субъектов Федерации в этих рейтингах. Москва и Санкт-Петербург собрали агрегированные рейтинговые баллы выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100 – 84,626 и 82,567 соответственно. У Подмосковья – 74,302 балла.


В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область.

Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в уходящем году, и находились в основном в числе первых 20.

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#рейтинг
#московская область
#подмосковье
#экономика
#зож
#развитие
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Подмосковные медработники получат в 2024 году 160 свидетельств на социальную ипотеку
25 декабря 2023, 10:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковным медработникам в следующем году планируют выдать 160 свидетельств на социальную ипотеку. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Приём заявок начнется в январе. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медперсонал – фельдшеры, медсёстры, рентгенлаборанты и акушеры. С полным перечнем специальностей можно ознакомиться по ссылке.
«Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Он позволяет медицинским специалистам решить жилищный вопрос. За это время мы выдали уже более 1,8 тыс свидетельств на приобретение квартир, а в будущем году планируем предоставить еще 160», – рассказала Стригункова.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, участники программы получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

В Подмосковье реализуются и другие меры соцподдержки медработников. Это, например, компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте. https://rabota-vrachom.ru/

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#московская область
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Дольщики получат ключи от квартир в ЖК «Юбилейный» в Реутове
25 декабря 2023, 10:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В рамках восстановления прав обманутых подмосковных дольщиков ввели в эксплуатацию ЖК «Юбилейный» в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Жилой комплекс «Юбилейный» был введен в эксплуатацию после передачи прав на комплекс Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Строительство ЖК начали еще в 2017 году и планировалось завершить все работы к 2021 году, но застройщик не смогу выполнить план вовремя и дольщики остались без квартир.

Стоит отметить, что ключи от долгожданных квартир смогут получить и отпраздновать новоселье 479 семей обманутых дольщиков.

Кроме этого, восстановление прав обманутых дольщиков являлась приоритетной задачей для правительства Подмосковья на 2023 год. На сегодняшний день данная задача текущего года почти полностью выполнена.

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Психолог рассказала о минусах секса втроем
Daily Mirror: Психолог Годдард-Кроули предупредила о минусах секса втроем
25 декабря 2023, 09:03

Фото: istock / JackF

Психолог Луиза Годдард-Кроули в беседе с Daily Mirror рассказала о последствиях секса втроем.
В первую очередь, главной из проблем она назвала недопонимание между участниками и обиды, которые из-за этого возникают. Эксперт обратила внимание, что трудности в общении постоянно возникают и между двумя партнерами, а если их становится больше, то и возникают новые недопонимания. Годдард-Кроули предупредила, что после секса втроем большинство сталкивается с внезапными приступами ревности, неуверенности в себе и разочарования.

Также психолог отметила, что минусом такой связи является неодобрение общества и несоответствие общепринятым нормам и ценностям. Как считает Луиза, это может оказывать эмоциональное давление на участников, даже если они привыкли бросать вызов устоявшимся мнениям.

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#отношения
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Роскачество анонсировало проверки шаурмы и энергетиков
25 декабря 2023, 06:34

Фото: iStock/vitalssss

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что организация в ближайшее время проведёт исследования энергетических напитков и точки продажи шаурмы. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что Роскачество планирует продолжать исследовать мясной продукции - в том числе той, при производстве которой необходимо соблюдать температурные режимы. Кроме того, в связи с наличием вопросов о содержании энергетических напитков, они также будут проверены, добавил Протасов.

«Также большое количество просьб поступает в Роскачество по проверке точек продажи шаурмы. И да, в 2024 году такое исследование будет проведено», — цитирует агентство слова собеседника.

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#проверка
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В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек
25 декабря 2023, 05:30

Фото: iStock/LuckyBusiness

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев высказал свою позицию по поводу призывов об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в разговоре с РИА Новости.
Он назвал экзамен объективным и отметив отсутствие утечек информации на данный момент.

«Мы не получаем замечаний по вопросу объективности проведения экзамена от ни одного эксперта, даже от тех, кто отрицательно относится к ЕГЭ», — подчеркнул Музаев.
Глава ведомства подчеркнул, что призывы отменить экзамен появляются с момента его внедрения. Тем не менее, с 2013-2014 годов не зафиксировано ни одной утечки информации, а система контроля за проведением ЕГЭ только укрепляется.

Музаев также отметил, что большинство противников ЕГЭ не предлагают альтернативных решений, а ограничиваются «пустыми утверждениями, что ЕГЭ плох».

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Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года
Вильфанд: 31 декабря в Москве ожидается температура до минус 3 градусов
25 декабря 2023, 04:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Днем 31 декабря в Москве прогнозируется температура воздуха до минус 3 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
«Ночью на 31 декабря ожидается от минус 1 до минус 6, а в течение дня от 0 до минус 3 градусов», — отметил он.
Ученый отметил, что такая погода присуща для всей Центральной России, за исключением регионов Черноземья, где будет примерно на 2 градуса теплее.

Предыдущие данные от центра погоды «Фобос» указывали, что в новогоднюю ночь в столице ожидался мороз от минус четырех до минус девяти градусов. Большинство математических моделей прогноза указывали на небольшие осадки в виде снега, а температура предполагалась близкой к климатической норме.

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В Госдуме предложили облегчить жизнь автомобилистам
«Коммерсант»: в Госдуме предложили отменить штраф водителям за забытые права
25 декабря 2023, 04:42

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Партия «Новые люди» разработала проект закона об отмене штрафа для водителей, которые забыли дома права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), сообщает «Коммерсант».
В настоящее время отсутствие этих документов у водителей карается административным штрафом в 500 рублей. Кроме того, при отсутствии СТС инспектор ГИБДД имеет право временно отстранить водителя от управления автомобилем и отправить транспортное средство на штрафстоянку.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков пояснил, что в настоящее время такое наказание считается излишним. Он отметил, что водители могут использовать приложение «Госуслуги.Авто», где хранятся цифровые копии необходимых документов, которые могут быть проверены сотрудниками ГИБДД.

Однако на данный момент в правилах дорожного движения отсутствует упоминание о возможности использования QR-кодов вместо оригинальных документов, и каждый водитель обязан иметь их при себе.

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Юрист рассказал о повышении зарплаты ряду категорий россиян с 1 января
Юрист Виноградов: с 1 января зарплату учителям и медикам повысят на 9,8%
25 декабря 2023, 03:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Индексация заработных плат работников в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки начнется с 1 января, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, зарплаты этим категориям российских работников будут увеличены на 9,8 процента. Для остальных государственных служащих повышение в размере 4,5 процента запланировано на 1 октября, пояснил юрист.

Однако Виноградов отметил, что в 2024 году индексация заработной платы для чиновников не будет осуществляться. Зарплата судей, госслужащих, депутатов Госдумы и работников некоторых федеральных органов исполнительной власти будет заморожена до 1 января 2025 года. В то же время эта мера не затронет военных и сотрудников силовых структур.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств для повышения зарплат бюджетников и социальных выплат.

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В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги
Депутат Нилов предложил возмещать ущерб за плохие дороги
25 декабря 2023, 03:07

Фото: iStock/Oksana Akhtanina

Глава комитета по социальной политике Госдумы РФ Ярослав Нилов предложил принять законопроект о возмещении страховщиками компенсации за ущерб от плохих дорог, полученный в результате действия или бездействия органов власти.
«Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причинённого в результате незаконных действий госорганов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — цитирует RT текст соответствующего законопроекта.

Как подчеркнул сам депутата, автовладельцы ждут такое «коммунальное ОСАГО» уже достаточно давно.

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