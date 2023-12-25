Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга регионов по итогам года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область вошла в топ-3 агрегированного рейтинга регионов по итогам 2023 года, заняв третье место. Список по заказу агентства РИА Новости подготовили специалисты РИА Рейтинг. Первые две строки заняли Москва и Санкт-Петербург.
Эти три региона набрали наибольшее число баллов в рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития регионов. Это качество жизни, социально-экономическое положение, материальное благополучие, научно-технологическое развитие, а также приверженность населения здоровому образу жизни и многое другое.
Рейтинг рассчитан путём агрегирования баллов Субъектов Федерации в этих рейтингах. Москва и Санкт-Петербург собрали агрегированные рейтинговые баллы выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100 – 84,626 и 82,567 соответственно. У Подмосковья – 74,302 балла.
В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область.
Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в уходящем году, и находились в основном в числе первых 20.
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Рейтинг рассчитан путём агрегирования баллов Субъектов Федерации в этих рейтингах. Москва и Санкт-Петербург собрали агрегированные рейтинговые баллы выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100 – 84,626 и 82,567 соответственно. У Подмосковья – 74,302 балла.
Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в уходящем году, и находились в основном в числе первых 20.
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Лора Луганская