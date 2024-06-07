Подмосковье вошло в тройку регионов по затратам на охрану природы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Московская область заняла третье место после Красноярского края и Москвы по затратам на охрану окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
По данным исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», подмосковные предприятия в прошлом году потратили на охрану окружающей среды 68,5 млрд. рублей.
По его словам, хороший результат даёт также программа модернизации предприятий-загрязнителей. Только в прошлом году на её реализацию потратили около 8,4 млрд рублей.
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«Экспертная оценка подтверждает хороший результат масштабной работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду в Подмосковье. Этого удалось добиться в том числе и благодаря усилиям наших сотрудников, которые отслеживают уровень загрязнения, контролируют постановку на учёт объектов негативного воздействия, анализируют результаты производственного экологического контроля на предприятиях», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, хороший результат даёт также программа модернизации предприятий-загрязнителей. Только в прошлом году на её реализацию потратили около 8,4 млрд рублей.
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Лора Луганская