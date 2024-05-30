В Подмосковье в этом году по нацпроекту «Экология» рекультивируют шесть полигонов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году планируют рекультивировать шесть полигонов ТКО. На эти целы выделено финансирование – более 20 млрд рублей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
«Это полигоны «Егорьевский», «Сафоново» в Раменском, «Воловичи» в Коломне, «Лесная» в Серпухове, «Шатура» и «Непейно» в Дмитровском. Все они находятся в степени готовности свыше 50%. Более чем на 80% готовы «Сафоново», «Воловичи» и «Егорьевский». Все 39 полигонов в Подмосковье закрыты. С 2017 по 2023 год рекультивирован 21 из них», – напомнил депутат.В ходе выездного заседания профильный комитет Мособлдумы посетил один из рекультивируемых полигонов ТКО – «Сафоново» в Раменском. Он работал с 1980 по 2012 годы. По словам Шапкина, на его рекультивацию выделено более 2 млрд рублей. Работы планируется завершить в конце сентября.
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