Подмосковные экологи рассказали, куда повесить скворечники для вернувшихся птиц

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В Подмосковье с юга возвратились скворцы. Они ищут места для гнездовья и активно заселяют скворечники, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Однако домики для пернатых нужно обустраивать с умом, так как весной птицы – помощники в огороде, а летом могут превратиться во вредителей.
«В разное время рацион скворцов различен. Если весной они питаются и откармливают птенцов насекомыми, помогая дачникам бороться с вредителями, то летом, когда появляются первые плоды, становятся для них головной болью», – пояснил глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.Летом скворцы – сладкоежки. Они не брезгуют малиной, виноградом, смородиной, земляникой и клубникой, любят спелую вишню, не отказываются от яблок и груш. Поэтому орнитологи советуют вешать скворечники подальше от теплиц и огородов.
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Лора Луганская