Подмосковные экологи рассказали, куда повесить скворечники для вернувшихся птиц

В Подмосковье с юга возвратились скворцы. Они ищут места для гнездовья и активно заселяют скворечники, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Однако домики для пернатых нужно обустраивать с умом, так как весной птицы – помощники в огороде, а летом могут превратиться во вредителей.