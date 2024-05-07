В Пущине завершают постройку двух домов для переселенцев из ветхого жилья

Фото: пресс-служба Минстроя МО
Строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья завершают в микрорайоне Д города Пущино округа Серпухов, в настоящее время ведётся благоустройство прилегающей к новостройкам территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Завершается строительство двух многоквартирных домов — четырёх- и семиэтажного. В новые квартиры переедут 193 семьи — это 483 человека», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что новостройки переедут жильцы пяти аварийных домов, расположенных в пущинском микрорайоне В. В частности, в домах №№10, 17, 18, 19 и 20. Общая площадь ветхих домов, подлежащих расселению, составляет свыше восьми с половиной тысяч квадратных метров.
Ключи от новых квартир переселенцы получат до начала осени.
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Лев Каштанов