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В Пущине завершают постройку двух домов для переселенцев из ветхого жилья

07 мая 2024, 14:36
Фото: пресс-служба Минстроя МО

Фото: пресс-служба Минстроя МО

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Строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья завершают в микрорайоне Д города Пущино округа Серпухов, в настоящее время ведётся благоустройство прилегающей к новостройкам территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Завершается строительство двух многоквартирных домов — четырёх- и семиэтажного. В новые квартиры переедут 193 семьи — это 483 человека», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что новостройки переедут жильцы пяти аварийных домов, расположенных в пущинском микрорайоне В. В частности, в домах №№10, 17, 18, 19 и 20. Общая площадь ветхих домов, подлежащих расселению, составляет свыше восьми с половиной тысяч квадратных метров.



Ключи от новых квартир переселенцы получат до начала осени.

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#расселение
В Подмосковье упростили подачу заявок на социальную ипотеку
07 мая 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подать заявку на социальную ипотеку в Московской области теперь можно онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Специалисты, которые работают в нашем регионе и соответствуют критериям программы, получили возможность стать её участниками онлайн. Подать заявление и все необходимые документы можно на региональном портале госуслуг. Ответ будет направлен в личный кабинет», – пояснила руководитель ведомства Надежда Куртяник.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Подмосковье в 2016 году. Правительство региона предоставляет субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса и в течение 10 лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга по кредиту. Участник выплачивает только проценты.

Оформить в Московской области льготный кредит на жильё могут медики, педагоги, тренеры, молодые учёные и уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса.


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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье предложили открыть онлайн-школу русского языка для мигрантов
07 мая 2024, 15:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Интернет-школу для семей трудовых мигрантов предложила открыть в Московской области уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба аппарата регионального омбудсмена.
«Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области предлагается вместе с областным министерством образования рассмотреть возможность распространения в Подмосковье опыта Республики Коми по созданию интернет-школы «Говорим по-русски всей семьей», рассчитанной на детей и семьи мигрантов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Ирина Фаевская предложила создать специальное мобильное приложение «Школа мигранта», где содержалась бы полная информация о миграционном законодательстве России, а также можно было бы проверить свои знания по русскому языку, истории и культуре России. Отмечается, что такие приложения уже есть в Ленинградской области и Татарстане.

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#московская область
#подмосковье
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Юрист Соловьёв предупредил о новом технологичном методе мошенничества
07 мая 2024, 15:32

Фото: iStock/Lincoln Beddoe

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в настоящее время мошенниками активно используется новый способ обмана граждан с использованием видеосвязи.
Так, он объяснил, что злоумышленники могут звонить жертве в мессенджере.

«Происходит соединение, и перед удивлённым человеком возникает либо пустая стена, либо некий человек, представляющийся менеджером сотовой компании. Самое главное здесь не то, что скажет подставной сотрудник украинского кол-центра, а видеоизображение, которое получают в своё распоряжение негодяи», — пояснил в беседе с RT Соловьёв.

Далее изображение жертвы может использоваться мошенниками для новых преступлений путём генерирования картинки с видеозвонка и наделения её голосом.

Ранее аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин рассказал, как сохранить информацию аккаунтов на Госуслугах от злоумышленников.

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#безопасность
#технологии
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Названы самые загруженные на продолжительных выходных подмосковные трассы
07 мая 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В преддверии длинных выходных Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможных затруднениях на дорогах региона. Также в этот период в области продолжится ухудшение погоды. Ожидаются осадки и сильный ветер, ночью возможны заморозки. Погода начнёт улучшаться после 10 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Помимо увеличения потока транспорта, в майские выходные скорость растёт в среднем на 10 км/ч. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательнее, особенно в дачных посёлках и садовых товариществах. Соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких манёвров», – попросили в Минтрансе.
По данным министерства, самым загруженным днём станет 8 мая. Из-за короткого рабочего дня пробки возможны уже в районе 17:00. Лучше всего выехать на отдых и на дачу в сторону области в обеденное время или после 21 часа. Самые серьёзные затруднения движения возможны на Щёлковском, Горьковском, Симферопольском и Варшавском шоссе.

Также интенсивные транспортные потоки прогнозируют на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Минском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском и Можайском шоссе. Движение может быть затруднено на съездах с МКАД и ЦКАД. В сторону Москвы интенсивный поток транспорта ожидается 12 мая.

Автомобилистов попросили соблюдать ПДД и заранее планировать поездки, чтобы не терять время в пути.

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Дубненцы завоевали 149 дипломов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
07 мая 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Учащиеся из Дубны завоевали 149 дипломов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подведены итоги регионального этапа олимпиады по 24 предметам. У школьников Дубны – 264 участия и 149 дипломов: 23 диплома победителей и 126 дипломов призёров. В заключительном этапе ВсОШ приняли участие восемь дубненских школьников. Они завоевали два диплома победителя и пять дипломов призёров», – говорится в сообщении.
Победителями стали Мария Ершова из лицея №6, которая отличилась на олимпиаде по литературе, и Александра Пацык из физмат-лицея им. В.Г. Кадышевского, успешно вступившая на олимпиаде по обществознанию.

Призёрами стали Даниил Дударев (школа №2, история), Роман Осипов (школа №9, экология), Таисия Злотникова (лицей №6, математика), Анна Алексашина (лицей №6, русский язык), а также Дмитрий Гомзин (физмат-лицей им. В.Г. Кадышевского, астрономия).

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Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников-лжеэлектриков
07 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/A stockphoto

Электрики-самозванцы, представляющиеся сотрудниками компании «Мосэнергосбыт», начали активно обходить квартиры в Московской области и предлагать платную замену автоматических выключателей, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Афера начинается с того, что в почтовые ящики жителям кладут фальшивые уведомления о необходимости срочно заменить автоматические электронные выключатели. Затем лжеэлектрики обходят квартиры и предлагают свои услуги. При этом мошенники утверждают, что без этой замены нельзя будет поменять счётчики», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что сотрудники «Мосэнергосбыта» не ходят по домам, предлагая платные услуги. Кроме того, устаревшие или вышедшие из строя приборы учёта меняются бесплатно и вне зависимости от состояния автоматических выключателей.

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#подмосковье
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Депутат Лантратова предложила сделать бесплатными детсады для многодетных
07 мая 2024, 15:04

Фото: iStock/Lordn

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать бесплатным посещение дошкольных учреждений для детей из многодетных семей.
Она объяснила это ролью многодетной семьи в современном обществе, поскольку именно благодаря ей обеспечивается повышение суммарного коэффициента рождаемости.

«Ключевую поддержку многодетным родителям в воспитании детей оказывают дошкольные образовательные учреждения, так как благодаря им родители могут работать. Размер средней родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения составляет 3,6 тыс. рублей в месяц. В расчёте на троих детей это будет 10,8 тыс. рублей», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

До этого сообщалось, что почти 3 тыс. школьников посетили промышленные предприятия Москвы в январе – марте. Так, в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» дети посещают промышленные предприятия и знакомятся с технологическим процессом производства. Отмечается, что к проекту уже присоединились более 60 тыс. предприятий.

«В 2024 году участниками проекта стали столичные компании 16 отраслей. За январь – март для школьников провели свыше 165 экскурсий. Молодые люди посещают промпредприятия столицы, знакомятся с технологическим процессом производства, изучают работу станков и оборудования, наблюдают за действиями специалистов», – приводит АГН «Москва» руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Ранее сообщалось, что юные лесоводы из школьного лесничества «Планета», организованного в Каменской средней школе, совершили познавательную прогулку в лес.

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Жителям Подмосковья напомнили о запрете пала травы
07 мая 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают жителям Подмосковья о запрете пала травы. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Многие уверены, что пыл травы несет пользу для природы, но поджоги сухостоя несут угрозу для лесов, жилых построек, а также животных, насекомых и людей.

«Работники противопожарно-спасательной службы объясняют гражданам, что пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому людям необходимо тщательно соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы избежать страшных последствий огненной стихии. Специалисты посоветовали жителям и гостям региона не разводить костры в запрещенных местах, не бросать на землю непотушенные окурки и не оставлять на видных местах спички и зажигалки, если рядом есть малыши. Взрослым стоит напомнить детям о запрете пала травы и его опасностях, чтобы шалость с огнем не закончилась трагедией», — подчеркнул замначальника Евгений Патуев.

Стоит отметить, что если в воздухе витает запах гари, рядом заметен дым или языки пламени, то нужно сообщить в службу экстренных вызовов «112».

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#лесные пожары
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«‎Бицепс каменный»: Симоньян заявила, что у Кадырова отменное здоровье
Симоньян оценила бицепс главы Чечни Кадырова
07 мая 2024, 14:27

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что бицепс главы Чечни Кадырова каменный. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное», — отметила она.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что скоро нормальные люди, которые есть в западном обществе, станут бежать из своих стран из-за странных нравов, главенствующих там. По её словам, Россия для них станет прибежищем нормальной жизни с адекватными традиционными ценностями. Также Маргарита Симоньян заявляла, что западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира.

Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кадыров
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