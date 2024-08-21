Подмосковье возглавило рейтинг регионов по количеству проектов ИЖС

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Московская область заняла первое место среди российских регионов по количеству проектов индивидуального жилищного строительства, сообщили в пресс-службеМинжилполитики региона. Рейтинг популярных субъектов Федерации с наибольшим предложением проектов частных домов от подрядных организаций представил портал ДОМ.РФ на основе данных суперсервиса строим.дом.рф.
Топ-3 регионов составили Московская область (1418 проектов), Москва (1163) и Ленинградская область (634). В топ-10 вошли Краснодарский край (630), Санкт-Петербург (566), Владимирская (526), Тверская (475), Калужская (458), Тульская (425) области, а также Татарстан (399).
По словам министра, в Подмосковье в работе используют разнообразные сервисы для бизнеса и граждан.
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«В Подмосковье строят много частных домов. Только прошлом году было введено 7,7 млн кв. м. индивидуального жилья. План на этот год - 7,5 млн «квадратов». Этому способствует последовательная политика региона по созданию условий для жилищного строительства», – считает министр жилищной политики Московской области. Елена Волкова.
По словам министра, в Подмосковье в работе используют разнообразные сервисы для бизнеса и граждан.
«Один из таких сервисов – цифровая платформа для строительства ИЖС строим.дом.рф. На этой единой площадке можно выбрать проекты домов и получить персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом», – пояснила Волкова.На портале представлен перечень сервисов от 1171 ресурсоснабжающей организации, доступны кредитные предложения от 12 банков-партнёров. Большинство проектов домов на платформе уже предварительно одобрены банками, что удобно для оформления ипотеки.
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Лора Луганская