Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил

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С 1 августа текущего года вступит в силу новый национальный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства. Об этом в интервью с «Праймом» сообщила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Уточняется, что в новый стандарт входит 45 критериев, которые объединены в 8 категорий: архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. По словам Сорокиной, внедрить стандарт потребовалось по причине активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС.
Клиентов и финансовые организации необходимо защищать от некачественных услуг строителей, на что направлены нововведения. В настоящее время застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу закона делать это придется всем на обязательной основе.
Эксперт заключила, что введение зеленых норм может сделать строительство дороже на 5-10%, однако лишь для части объектов.
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Клиентов и финансовые организации необходимо защищать от некачественных услуг строителей, на что направлены нововведения. В настоящее время застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу закона делать это придется всем на обязательной основе.
Эксперт заключила, что введение зеленых норм может сделать строительство дороже на 5-10%, однако лишь для части объектов.
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Екатерина Коршунова