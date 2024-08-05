В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 660 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Свыше 660 человек переселили из аварийного жилья в девятнадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«667 человек было переселено из 264 авариный помещений в Сергиево-Посадском округе, Бронницах, Шаховской, Ступине, Пушкинском округе, Шатуре, Раменском, Серпухове, Павлово-Посадском округе, Щёлкове, Волоколамске, Электрогорске, Дмитровском округе, Мытищах, Клину, Красногорске, Дубне, Зарайске и Истре», — говорится в сообщении.Всего за неделю было расселено более 11,1 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Переселенцы получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, кроме того, некоторым переселенцам выплатили выкупную стоимость квартир.
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Лев Каштанов