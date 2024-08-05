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В Серпухове снесли расселённый жилой дом

05 августа 2024, 14:26
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Признанный аварийным расселённый многоквартирный жилой дом снесли на Береговой улице в Серпухове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.


«Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом, расположенный по адресу: Серпухов, Береговая улица, 33, был построен в первой половине прошлого века. Его общая площадь составляла около 500 квадратных метров. Здание обветшало, его основные элементы были частично разрушены. В 2023 году жильцов из находившихся там шести квартир расселили и было принято решение демонтировать здание», — говорится в сообщении.
В июле текущего года ветхий дом, представлявший угрозу для окружающих и портивший вид улицы, снесли. В настоящее время участок, который занимало здание, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа Серпухов пока не приняла.

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В Госдуме предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%
ЛДПР: для работающих по патенту мигрантов надо повысить НДФЛ до 30%
05 августа 2024, 14:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России необходимо повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов, работающих по патенту. Такое предложение выдвинули депутаты фракции ЛДПР, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что депутаты направили на официальный отзыв в правительство законопроект о повышении размера НДФЛ до 30% для мигрантов, работающих в России по патенту.

Они напомнили, что в России для всех доходов, которые получаются физлицами, не являющимися налоговыми резидентами, полагается налоговая ставка в размере 30%. Однако доходы работающих на основании патента мигрантов в настоящее время не попадают под данные требования.

При этом в России сейчас порядка двух третей от общего числа мигрантов работают по патенту, а свои доходы отправляют на родину. Во фракции убеждены, что и их доходы, полученные на территории России, должны работать на общегосударственный бюджет. В связи с этим необходимо повышение процента НДФЛ для этой категории жителей страны.

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#россия
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Хаос в Ретроградный Меркурий: Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа для всех знаков зодиака
05 августа 2024, 14:17

Фото: istock / rawintanpin

В деловой сфере ситуация будет развиваться динамично. Можно рассчитывать на новые знакомства, которые окажутся интересными и долгосрочными.
В любовной сфере надо ставить практичные цели и прислушаться к разуму. Важно проявить заботу о здоровье друг друга. Эмоциональным всплескам в личной жизни лучше предпочесть спокойное и ровное течение дел.

В вопросах здоровья на первое место надо поставить порядок и чистоту. Благоприятны диеты и разгрузочные дни. Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период 5 по 11 августа.

Меркурий переходит в ретроградное движение. Он будет в таком положении с 5 по 28 августа.

На протяжении двадцати четырёх дней пригодится поговорка «факт-упрямая вещь». Для того чтобы не столкнуться с путаницей в документах и с хаосом в ведении дел, надо потратить время и во всём разобраться. Лучше требовать оригиналы документов и проверять все досконально. Необходим максимум рационального мышления. Важно быть очень собранными и сконцентрированными. На протяжении всего периода Ретроградного Меркурия необходимо беречь себя от интеллектуального перенапряжения.

Хорошо быть наблюдательными и подмечать детали. Важно поддерживать порядок и дома, и на рабочем месте. Аккуратность, опрятность и стремление к качественному выполнению своей работы помогут преуспеть в карьере.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо найти время на встречи с друзьями и единомышленниками. Ему необходимы доброта и доверительное общение.

Телец вовремя проявит инициативу. Он сможет укрепить свое положение и связи.

Близнецам надо проявить свои ораторские способности. Им хороше сделать свою речь более изысканной, а голос более мягким.

Раку надо направить свою душевную теплоту на близких. Любовь и благородство пробудится в тех, кого он любит.

Льву полезно увлечься новым проектом и черпать вдохновение из новых впечатлений.

Дева почувствует желание интеллектуально вырасти. Ей благоприятно начинать обучение и побольше читать.

Весам для того, чтобы легче справляться с рутинной работой, надо проявить свои таланты и творческие способности.

Скорпиона потянет на спор и выяснение отношений. Ему нужно взглянуть в будущую перспективу и оценить результат, который может получиться в результате разногласий.

Стрельцу надо направить свой энтузиазм и энергию на формирование желанных событий в своей судьбе.

Козерогу надо проявить дипломатию и такт. Переговоры нужно вести на основании как своих интересов, так и интересов партнёра.

У Водолея повысится чувство ответственности и серьёзность. Ему важно отсеить ненужные и бесполезные связи.

Рыбам желательно проявить терпение и верить в свой успех. Позитивное мышление им поможет в преодолении трудностей.

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#гороскоп
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В деревне Спасское запустят котельную после плановых работ
05 августа 2024, 14:10

Фото: iStock/antos777

Плановые работы в котельной, расположенной в деревне Спасское городского округа Клин, завершены, оборудование вновь запустят вечером в понедельник, 5 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Планово-предупредительные работы в котельных идут в рамках подготовки энергосистемы округа к предстоящему отопительному сезону. Всего в городском округе Клин 64 котельные, из них 53 котельные отключались на срок от десяти до четырнадцати дней, три котельные отключались сроком на девять дней», — отметили в администрации округа.
В целом в округе на сегодняшний день работы по подготовке котельных к осенне-зимнему сезону завершены на 70 процентов.

Ранее сообщалось, что в городском округе Клин начали формировать народную дружину.

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#клин
#отопление
#котельная
#горячая вода
#жкх
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла овдовевшему военному с четырьмя детьми
05 августа 2024, 13:57

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Участник специальной военной операции оказался в сложной жизненной ситуации: у него скоропостижно скончалась жена, оставив четверых детей. Военный обратился за помощью к подмосковному омбудсмену Ирине Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Военнослужащий попросил помочь получить путёвку в летний лагерь для старшей дочери. Вопрос прорабатывался с Минсоцразвития области и был решён положительно, путёвка девочке предоставлена», — сказала Ирина Фаевская.
Кроме того, семья получила в подарок от благотворительного фонда «Линия жизни» путёвке на 21 день в санаторий, расположенный в Анапе.

Обратиться за поддержкой к омбудсмену Московской области можно по телефону 8(498)602-32-20, по электронной почте upchmo@mosreg.ru, прикрепив к письму необходимые документы, или через официальный сайт. Кроме того, на областном портале госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование.

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Молдавский депутат Пасат умер после укусов ос
В Молдавии депутат Пасат умер от анафилактического шока из-за укусов ос
05 августа 2024, 13:55

Фото: iStock/nedomacki

Депутат парламента Молдавии, вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности страны Юрий Пасат умер от анафилактического шока, вызванного укусами ос. Об этом сообщила пресс-служба правящей партии «Действие и солидарность» в своих соцсетях.
Отмечается, что депутат скончался в понедельник утром.

В партии, в которую он входил, рассказали, что Пасат был очень предан своему делу, был трудолюбивым и честным человеком и прекрасным коллегой. Партия выразила соболезнования родным и близким депутата.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате ДТП в Красноярском крае заживо сгорели водитель и фельдшер скорой помощи – в их машину влетела легковушка.

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#смерть
#депутат
#насекомые
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Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Родченкова переобъявили в розыск
05 августа 2024, 13:45

Фото: iStock/???? ??????

МВД России повторно объявило в розыск бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Информация об этом фигурирует в розыскной базе ведомства.
Там отмечено, что Родченков переобъявлен и ранее уже разыскивался.

При этом не указано, по какой статье он вновь разыскивается.

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. Тогда же агентство лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а также приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого её глава Григорий Родченков подал в отставку и на следующий год уехал в США.

В 2017 году Родченкова заочно арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло за собой серьёзные негативные последствия. Тогда же он был объявлен в международный розыск.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#мвд
#розыск
#допинг
#сша
#россия
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Поисковики обнаружили массовое захоронение в Кингисеппском районе Ленобласти
05 августа 2024, 13:30

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Поисковые отряды обнаружили массовое захоронение на территории Кингисеппского района Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».
По предварительным данным, это останки узников концентрационного лагеря военнопленных красноармейцев «Дулаг-101». Он был организован в годы ВОВ фашистскими войсками. Прах обнаружили на окраине деревни Котлы. Сообщается, что там в период с 1941 по 1943 годы содержалось несколько тысяч военнопленных.

Опираясь на исторические данные, пленных заставляли работать каждый день по 18 часов в сутки. Из еды им выдавали только 200 грамм супа, а также 125 граммов хлеба. Из источников следует, что в феврале 1942 года из 400 находившихся в этом лагере узников в живых остались лишь 20.

По оценкам специалистов, в выявленном захоронении находится несколько тысяч уничтоженных фашистами военнопленных красноармейцев.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нанесла массированные удары по территории Союза Советских Социалистических Республик. Война, трагедией вошла практически в каждую советскую семью. Завершилась — 9 мая 1945 года, спустя 1418 дней. Она обратила в развалины села и целые города, привела к гибели многих миллионов человек. Самые большие людские потери понес Советский Союз.

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Украино-американское шапито: раздвоение личности Зеленского и деменция Байдена
05 августа 2024, 13:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Пока на Украине продолжается спецоперация, американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не прекращают всех удивлять. Например, Байден нередко поражает неожиданными заявлениями, которые быстро расходятся на мемы, а у главы киевского режима недавно заподозрили раздвоение личности.
Улыбка на лице, невидимый стул, странные звуки и раздвоение личности. Редакция «Радио 1» рассказывает вам о странных ситуациях, которые происходят с американским лидером Джо Байденом, а также противоположных высказываниях президента Украины.

Американский лидер «завис» с улыбкой на лице после встречи со сторонниками

16 июня бывший президент США Барак Обама увел Байдена за руку со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе. В интернете появилось огромное количество видеороликов, на которых видно, как нынешний глава Белого дома и экс-президент США Барак Обама прощаются с публикой после окончания мероприятия.

Обама помахал рукой собравшимся и уже начал покидать сцену. Тем временем Байден «завис» с улыбкой на лице, из-за чего Обаме пришлось лично увести старика Джо со сцены.
Фото: РИА Новости/Стрингер

Байден попытался улететь в Россию после встречи вернувшихся в США осужденных

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом западных стран. В РФ в рамках обмена вернулись восемь граждан.

По окончании официальной церемонии американский лидер сел в опустевший самолет и пробыл на борту некоторое время. За всем этим с недоумением наблюдали вице-президент Харрис и сотрудники Секретной службы.

Байден стал издавать странные звуки во время встречи с журналистами

Президент США внезапно начал кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. На кадрах видно, как Байден пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались что-то у него спросить. Он повернулся в их сторону и посмотрел с легкой ухмылкой, после чего начал издавать странные звуки, кричать и смеяться.

«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США
«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США

Слёт в Нормандии обернулся позором для Байдена

Во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден вдруг резко отвернулся. Видео опубликовал канал Fox News. На кадрах видно, что президент Франции Эмманюэль Макрон и жены глав государств не сразу заметили странное поведение Байдена. Чтобы старик Джо не выглядел глупо, они тоже повернулись.

Байден во время церемонии во Франции попытался сесть на невидимый стул

Президент США Джо Байден во время церемонии, посвященной 80-летию высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону и несколько раз попытался сесть на стул, которого не было.
Фото: РИА Новости/Стрингер

«Дамы и господа, президент Украины Путин!»

Президент США Джо Байден оговорился на саммите НАТО и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал он.
Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал Зеленского с Путиным.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями, но поверить в это очень сложно.

У нас два Зеленских

Украинский лидер также не перестает всех удивлять. По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Зеленский делает противоположные высказывания.

«Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока (российскими войсками занята) хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года», – написал он у себя в Telegram-канале.
В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности
В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности

Помимо этого, Владимир Зеленский вовсю оскорбляет западных лидеров, чем усугубляет свое положение.

«Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером», — возмутился майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, что Джозеф Байден стал президентом 21 января 2021 года, на тот момент ему было 78 лет. 46-й президент — единственный, кто отпраздновал свое 80-летие, находясь у власти.

Украинский президент Владимир Зеленский вступил в должность в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Зеленского легитимным президентом.

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SHAMAN анонсировал концерт на Красной площади, который «изменит ход истории»
05 августа 2024, 13:00

Фото: iStock/Zozulya

Российский певец SHAMAN анонсировал на 22 августа концерт «Победа» на Красной площади, который «изменит ход истории». Заявление артиста, сделанное на митинге у посольства США, приводит Пятый канал. По его словам, знаковое выступление состоится в День государственного флага России.
«Состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить. Дебютный мой концерт под названием «Победа», — пояснил певец.
Недавно Ярослав Дронов (настоящее имя певца) попал в список наиболее востребованных эстрадных исполнителей, на его концерты продается больше всего билетов. О том, почему зрители концерта в Сочи пожаловались на исполнителя, какое «звание» вновь получил SHAMAN, и как в Кремле отреагировали на его недавний митинг-концерт у посольства США, рассказывала редакция «Радио 1».

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