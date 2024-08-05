В Серпухове снесли расселённый жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Признанный аварийным расселённый многоквартирный жилой дом снесли на Береговой улице в Серпухове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом, расположенный по адресу: Серпухов, Береговая улица, 33, был построен в первой половине прошлого века. Его общая площадь составляла около 500 квадратных метров. Здание обветшало, его основные элементы были частично разрушены. В 2023 году жильцов из находившихся там шести квартир расселили и было принято решение демонтировать здание», — говорится в сообщении.В июле текущего года ветхий дом, представлявший угрозу для окружающих и портивший вид улицы, снесли. В настоящее время участок, который занимало здание, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа Серпухов пока не приняла.
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Лев Каштанов