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Подмосковье запустит алгоритм получения личных вещей из «Крокус Сити Холла»

23 марта 2024, 21:08
Фото: пресс-служба МО

Фото: пресс-служба МО

Власти Подмосковья в воскресенье запустят алгоритм возврата оставленных в «Крокус Сити Холле» вещей, включая автомобили. Об этом в беседе с журналистами заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.


Глава региона подчеркнул, что большое количество автомобилей остаются на подземной и наземной парковке. Также в гардеробе концертного зала посетители могли оставить свои вещи.

Воробьёв анонсировал, что в воскресенье в 12:00 будет предложен алгоритм, благодаря которому с завтрашнего дня начнётся передача личного имущества хозяевам.


Губернатор добавил, что автомобили начнут передавать гражданам в 19:00.

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#крокус сити холл
#теракт
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Минздрав: более 2,7 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье
23 марта 2024, 20:08

Фото: iStock/AnnaStills

Более 2,7 тысяч человек сдали донорскую кровь в Подмосковье. Об этом сообщает Минздрав региона.
Отмечается, что в субботу в центре крови Подмосковья была заготовлена почти тонна крови и её компонентов.

Большие очереди из желающих сдать кровь наблюдались и в Москве. Медики и волонтёры призывали граждан приходить в последующие дни, поскольку быстро удалось собрать необходимое количество крови.

Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали 140 человек, троих из которых уже выписали домой.

По последним данным Следственного комитета России при теракте погибли 115 человек. Поисковые работы в здании концертного зала продолжаются.

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НТВ снял с эфира юмористическое шоу «Звезды» и «Международную пилораму»
23 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/simpson33

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» телеканал НТВ снял с эфира юмористическое шоу «Звезды» и «Международную пилораму», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТВ.
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в «Крокус Сити Холле», НТВ меняет сетку вещания. Сегодня, 23 марта, сняты с эфира юмористическое шоу «Звезды» и программа «Международная пилорама». Вместо них будет показан повторный выпуск «Секрета на миллион» с Романом Костомаровым», — прокомментировали ситуацию представители телеканала.

Напомним, вечером 22 марта на концертной площадке в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт российской рок-группы «Пикник». В зале собрались около шести тысяч человек, когда в него ворвались вооружённые террористы, открывшие стрельбу по людям. После перестрелки боевики устроили пожар, который полностью уничтожил концертную площадку.

В настоящий момент известно о 133 погибших, разборы завалов «Крокуса» продолжаются, из-под обрушившихся металлических конструкций извлекают всё больше трупов.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#телевидение
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Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков
23 марта 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что по вновь установленным нормам в квартирах должны присутствовать приборы учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Главой российского государства был подписан еще один закон, по которому при посуточной аренде квартир в многоквартирном доме необходимо будет соблюдать все права и интересы соседей, а также правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Уточняется, что документ вступит в силу через десять дней после его официальной публикации.

Ранее эксперты определили стоимость самой дешёвой квартиры для аренды в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиян призвали сплотиться и не поддаваться на провокации после теракта
23 марта 2024, 18:33

Фото: iStock/macky_ch

Западные спецслужбы причастны к теракту, целью которого была дестабилизация внутренней ситуации в стране. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ни один из российских регионов не остался безучастным, все россияне сплотились после террористического акта, который произошёл 22 марта в «Крокус Сити Холле». По всей стране возникли стихийные мемориалы, граждане активно сдают донорскую кровь для пострадавших, а таксисты всю ночь работали бесплатно, оказывая помощь нуждающимся.

Тем временем, Украина с первый минут трагедии приступила к раскачиванию ситуации, подкидывая в информационное поле фейки и вбросы, совершая звонки о возможных терактах на других территориях России. Всё это – способы противодействия стране на фоне личных неудач на фронте.

Террористы после совершения своего ужасного преступления сразу же двинулись к украинской границе. Такие действия подтверждают, что Киев ждал их, а значит – причастен к теракту.

Также непосредственными участниками событий стали западные спецслужбы, которые помогали террористам организовать теракт на высочайшем уровне. Даже сами граждане США не верят в непричастность своего государства к теракту.

Вашингтон же пытался свалить всю ответственность на ИГИЛ*, который они сами и создали. Террористы-исполнители стали уже привычным инструментом для западных спецслужб.

Противники России сейчас будут всё активнее навязывать внутренние конфликты в стране, разжигая ненависть в чатах и публикуя фейковую информацию. В этот непростой момент каждый россиянин должен не терять бдительность, чтобы не стать пособником врага.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
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#крокус сити холл
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Патриарх Кирилл совершил первую заупокойную литию по жертвам теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить первую заупокойную литию о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на вечернее богослужение пришло несколько сотен человек.

Накануне, в день теракта, патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этой страшной трагедии. Предстоятель РПЦ заявил, что совершённое преступление поражает своим цинизмом и жестокостью.

Ранее митрополит Крутицкий и Коломенский Павел выразил соболезнование губернатору Московской области Андрею Воробьёву в связи с трагическими событиями в регионе.

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#крокус сити холл
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МВД РФ: информация о российском гражданстве террористов – фейк
Волк: все задержанные террористы являются иностранными гражданами
23 марта 2024, 17:43

Фото: iStock/Dzurag

Все четверо задержанных террористов являются иностранными гражданами. Об в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что распространившаяся в соцсетях информация о российском гражданстве террористов является фейком.

В настоящее время миграционные подразделения МВД России вместе с коллегами из ФСБ России проверяют основания и продолжительность пребывания каждого из террористов на территории страны.

Также она призвала доверять исключительно проверенной информации из официальных сообщений правоохранительных органов.

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#крокус сити холл
#теракт
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СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
23 марта 2024, 17:37

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что герой проявил особое мужество в своих действиях. Мужчина помог множеству людей покинуть концертный зал, в котором происходило нападение.

Ранее сообщалось, что мужчина смог в одиночку обезвредить террориста. Герой оттолкнул свою супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#ружье
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Предприниматели Москвы направят часть доходов в помощь пострадавшим в теракте
23 марта 2024, 17:29

Фото: iStock/undefined undefined

Рестораторы и крупные торговые сети объявили, что отправят свои доходы на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов сообщил Агентству городских новостей «Москва», что столичные предприниматели приняли решение отправить свои доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам этой «чудовищной трагедии».

Он подчеркнул, что к этой акции могут присоединиться все желающие. Среди участников такие крупные сети как: «Пятёрочка», «Перекресток», «Магнит», «Диски», «М.Видео», «Эльдорадо» и многие другие. Также к акции присоединились и рестораны Сергея Миронова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица совместно с Подмосковьем окажет всю необходимую поддержку пострадавшим в теракте. Им будет выплачена компенсация в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

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#теракт
#крокус сити холл
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Жителям Подмосковья начали приходить сообщения «террористического характера»
23 марта 2024, 17:17

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Жителям Подмосковья приходят сообщения «террористического характера» с незнакомых номеров. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Она призвала не пересылать эти сообщения своим знакомым, а доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что все четверо террористов задержаны. В настоящее время их везут в Москву для проведения допросов и следственных действий.

По последним данным Следственного комитета России в результате теракта погибло 133 человека, однако данные по-прежнему уточняются. Также более сотни человек, пострадавших в «Крокус Сити Холле», находятся в больницах Москвы и Подмосковья.

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