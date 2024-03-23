Подмосковье запустит алгоритм получения личных вещей из «Крокус Сити Холла»

Фото: пресс-служба МО
Власти Подмосковья в воскресенье запустят алгоритм возврата оставленных в «Крокус Сити Холле» вещей, включая автомобили. Об этом в беседе с журналистами заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Глава региона подчеркнул, что большое количество автомобилей остаются на подземной и наземной парковке. Также в гардеробе концертного зала посетители могли оставить свои вещи.
Воробьёв анонсировал, что в воскресенье в 12:00 будет предложен алгоритм, благодаря которому с завтрашнего дня начнётся передача личного имущества хозяевам.
Читайте также:
Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»
Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты
Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»
Анастасия Чинкова