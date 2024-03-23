Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»

Фото: МЧС России
Основная часть поисковой операции под завалами «Крокус Сити Холла» должна завершиться в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Предварительные данные гласят, что установлены личности уже более 50 погибших в результате теракта.
Ранее глава региона сообщал, что спасатели работают на месте трагедии круглосуточно.
По последней информации от Следственного комитета России в результате теракта погибли 115 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Во многих городах России возникли стихийные мемориалы, куда люди несут цветы, свечи и игрушки в память о погибших.
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Анастасия Чинкова